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苦熬800個交易日！美債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長

苦熬800個交易日！美債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
DataTrek數據顯示，美國長期公債深陷熊市泥淖，持續時間比2000-2002達康泡沫爆破和2007-2008金融海嘯的沉淪期還要長。路透社
DataTrek數據顯示，美國長期公債深陷熊市泥淖，持續時間比2000-2002達康泡沫爆破和2007-2008金融海嘯的沉淪期還要長。路透社

美國長期公債市場現在陷入的這波熊市有多漫長？DataTrek研究公司的數據顯示，美國長債深陷熊市泥淖，久久無法掙脫，持續時間比2000-2002美國達康泡沫爆裂和2007-2008金融海嘯的沉淪期還要長。

MarketWatch報導，DataTrek共同創辦人拉貝指出，專門投資美國長期公債的iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT），在2020年8月4月漲上空前最高價位，此後在總計三年又兩個月的時間內回跌了50%，讓投資人累計已承受800個交易日的煎熬。

所謂熊市（空頭市場）指的是從先波高峰回跌20%。

相形之下，美股標普500指數在達康泡沫爆破時期，從2000年3月23日的周期高峰跌到2002年10月9日的谷底，歷經637個交易日，期間崩跌49%。這個美國大型股指數在全球金融海嘯期間也跌得深重，在2007年登頂後的355個交易日內狂瀉57%。

近幾個月來美國長期公債殖利率暴漲（價格暴跌），30年期公債殖利率和10年期公債殖利率上周都躍上2007年來最高水準，然後才拉回。10年期美債殖利率10日回降15.6個基點至4.627%，30年期殖利率跌11.5個基點至4.826%。

何時才有轉機？

拉貝在10日發布報告預測，美國長期公債價格仍看跌，除非聯準會（Fed）貨幣政策從「鷹」轉「鴿」，停止緊縮，情況才會改觀。

她寫道：「結論是，一旦政策轉變，以化解與手上特定問題相關的不確定性時，資本市場的底部就浮現了。」

美國股市在2002年10月觸底，當時美國國會批准在伊拉克的軍事行動，使那起地緣政治事件的一大不確定性明朗化。又如，美國聯邦政府頒布實施2009年「美國復甦與再投資法」，一個月後，美股在2009年3月就觸及周期低點。

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