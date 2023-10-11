美股遭利空轟炸不跌反漲 能否挺住要看周四「這數據」

中東爆發戰爭，美國強勁的經濟數據不知該解讀成好消息或壞消息，眾議院沒議長！美國股市多的是理由下跌，卻不跌反漲。主要反映一大因素：先前猛升的美債殖利率回落。然而，投資人是否太樂觀，高興得太早了？

美股標普500指數最近連連下挫，在止於5日（上周四）的三周期間共摔落大約5.5%，奇的是，接下來新聞標題乍看下全是利空消息，卻反而刺激標普500指數止跌反彈，過去三個交易日來共挺升近3%。

美股連日上漲關鍵：美債殖利率回落

巴隆周刊（Barron's）指出，關鍵在美債殖利率走向翻轉：8月和9月期間，美債殖利率勁揚，但自從上周五以來已回落。

LPL金融公司全球策略師柯洛斯比在報告中寫道：「市場原先一直糾結在美債殖利率，然後看到殖利率緩緩降下來，因為市場解讀聯準會（Fed）官員的評論，加上以色列與哈瑪斯衝突加劇帶動美債作為安全避風港的一波全球買盤。」

美國10年期公債殖利率在10月3日衝上4.80%，比7月底的水準升了整整1個百分點，且升到2007年來最高水準；2年期美債殖利率更升抵5.15%。之後，10年期殖利率已回落至4.63%，2年期殖利率降至4.94%。

公債殖利率升高，意味相對於股票的投資吸引力升高，同時推升企業和消費者的借貸成本。那是Fed這波緊縮循環力抗通膨的背後主因。金融情勢緊縮將緩和經濟成長與支出，物價上漲壓力隨之降低。

近日來，包括舊金山聯邦準備銀行總裁戴利、達拉斯聯準銀行總裁羅根等Fed官員對外發言語調紛紛轉偏「鴿」，坦承債券殖利率升高將對經濟和金融情勢產生影響，有助於Fed停止繼續猛力踩煞車抑制需求和通膨。換言之，金融情勢趨緊，形同為Fed代勞，協助抑制似嫌過熱的成長。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克更直截了當說：「我不認為還需要再提高利率。」

官員「鴿」聲此起彼落，利率期貨市場價格隨之起舞，如今顯示交易員預期年底前Fed進一步升息的機率已降低。美債殖利率下滑，激勵美股止跌翻揚。

美股尚未脫險 周四CPI是左右後市關鍵

美股一連數周下跌，反彈有理。但股票投資人尚未脫離險境。

假如以色列和哈瑪斯戰況升級、戰火蔓延得更廣，擾亂石油與天然氣供應，必將推升大宗商品價格，為通膨火上加油。

自今夏以來，投資人一直戴上「好消息就等於壞消息」的眼鏡，來看美國強健的就業和經濟數據。背後的邏輯是，經濟強健的跡象，意味Fed官員可能斷定必須進一步升息打通膨。那個顧慮至今尚未消除，且會影響到2024年Fed降利率的機率。

從這角度來看，美股12日（周四）將面臨下一個變數：美國9月消費者物價指數（CPI）。經濟學家平均預測，9月整體CPI和剔除食物與能源的核心CPI月比可望雙雙攀升0.3%，年比可能分別達到3.6%和4.1%，都比8月數據趨緩。

倘若實際發布的通膨數據比預期高，美債殖利率可能再度躍升、打擊美股。反之亦然。

麥格理集團（Macquarie）策略師魏茲曼10日寫道：「Fed與進一步升息的距離漸行漸遠，可能在12月前就揚棄傾向緊縮的立場。但若要Fed放鬆對利率『更高、更久』的堅持，可能還需要見到更多證據，證明消費者正引導美國經濟逐漸減弱。現在還沒看到，但若即將發生的景氣減緩幅度很大，可能2024年初就會發生。若是如此，（美國政府）債券現在很便宜。」