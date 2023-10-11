快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google讓金鑰成為預設選項 逐步淘汰舊式密碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google讓金鑰變帳戶登入的預設選項以逐步淘汰舊式密碼。擷自Google Identity
Google讓金鑰變帳戶登入的預設選項以逐步淘汰舊式密碼。擷自Google Identity

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Google將敦促用戶以指紋、臉孔掃描或PIN碼來創造密碼金鑰（passkey）來解鎖帳戶和裝置，以便淘汰舊式密碼（password）。 

Google今年5月就已宣布支援金鑰，周二在部落格貼文表示，金鑰更好記、更便於使用，也更有安全性，創建登入驗證方式時將以此為首選。包括YouTube、搜尋、地圖、Uber和eBay在內的應用程式現在都以金鑰做為舊式密碼的替代選項，WhatsApp也正增加該功能。但在密碼被完全淘汰之前仍會續以支援，用戶想避開使用金鑰的話，可將「儘可能跳過密碼」的選項設為關閉。

成員包括多家科技公司的安全聯盟FIDO Alliance先前制定了金鑰的標準。微軟、蘋果和Google此後致力推廣。蘋果發布iOS 16時推出金鑰選項，用戶可在包括蘋果錢包在內的各種應用程式當中使用，Chrome瀏覽器和Andorid設備則在2022年10月首次開始支援金鑰。

美國 Uber CNN Google

延伸閱讀

高雄父女關係緊張怒告校方索賠 法官揭單親爸才是問題根源

Meta 及 Google 連兩日走強 法人：看好美股中長期發展

蘋果11月3日公布財報 聚焦iPhone 15供貨及AI布局

板橋必吃「黑金滷肉飯」回來了！ 板橋「大碗公羊肉」10／9重新開業 老饕們讚爆

相關新聞

日本全銀網故障！11家銀行、140萬筆轉帳受影響 民眾無法領薪水氣炸

日本ANNnews和日經XTECH報導，日本銀行界組成的「日本全國銀行資金結算網路」（簡稱「全銀網」）10日突發系統故障...

Booking.com遭爆欠款上千萬！日業者提集體訴訟求償 訂房網回應致歉

日本媒體Livedoor News報導，隨著旅日潮再起，不少旅客選擇透過訂房網找飯店，不料全球知名訂房網「Booking...

預測最準的瑞穗銀行 預料日圓明年Q1就會貶到155

日圓預測最準的分析師瑞穗銀行美洲外匯主管 Garth Appelt 認為，由於日本銀行（央行）堅守刺激性貨幣政策，日圓正...

英央行罕見評論美科技股示警：估值也許太高！

財經網站CNBC報導，英國央行表示，基於當前的總經背景和利率飆高，美國科技股的估值也許太高了。

美參院領袖舒默取消日本行 將提前會晤尹錫悅

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）9日會見中國國家主席習近平後，取消了前往日本的行程。他將縮短亞...

Google讓金鑰成為預設選項 逐步淘汰舊式密碼

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Google將敦促用戶以指紋、臉孔掃描或PIN碼來創造密碼金鑰（passkey）來解鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。