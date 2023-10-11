Google讓金鑰成為預設選項 逐步淘汰舊式密碼

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Google將敦促用戶以指紋、臉孔掃描或PIN碼來創造密碼金鑰（passkey）來解鎖帳戶和裝置，以便淘汰舊式密碼（password）。

Google今年5月就已宣布支援金鑰，周二在部落格貼文表示，金鑰更好記、更便於使用，也更有安全性，創建登入驗證方式時將以此為首選。包括YouTube、搜尋、地圖、Uber和eBay在內的應用程式現在都以金鑰做為舊式密碼的替代選項，WhatsApp也正增加該功能。但在密碼被完全淘汰之前仍會續以支援，用戶想避開使用金鑰的話，可將「儘可能跳過密碼」的選項設為關閉。

成員包括多家科技公司的安全聯盟FIDO Alliance先前制定了金鑰的標準。微軟、蘋果和Google此後致力推廣。蘋果發布iOS 16時推出金鑰選項，用戶可在包括蘋果錢包在內的各種應用程式當中使用，Chrome瀏覽器和Andorid設備則在2022年10月首次開始支援金鑰。