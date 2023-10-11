紐約、倫敦商辦空置率 攀高

美國和英國倫敦的辦公大樓空置率，已攀抵至少20年來最高。儘管公司嘗試讓員工重返辦公室，但許多人仍在家上班，或以混合型態工作，辦公空間的需求因此進一步下滑。

英國金融時報（FT）報導，根據研究商用不動產的CoStar初步資料，倫敦、紐約和舊金山今年第3季的辦公樓空置率都居高不下，而在此一領域的投資較一年前大幅下滑。

商辦市場持續放緩是因為借貸成本上升和空置率高，壓低了建物估值。CoStar英國分析總監史丹斯菲爾德說，「目前沒有大筆的交易；買家和賣家之間的期望有落差」。

不動產業者第一太平戴維斯（Savills）倫敦市中心辦公室仲介業務負責人賈迪納表示，雖然在家工作的模式轉向混合工作型態，但大公司延後推動商用不動產的交易，因為他們還在努力瞭解「空間需求」。

舊金山上季辦公樓空置率是20年來最高的20%；相較之下，新冠疫情爆發時是6.3%。而上季舊金山的商樓投資價值4.54億英鎊，不到疫前的三分之一。

在倫敦，因為對綠建築、現代和新翻修辦公室的追求，引發系列交易，第3季投資回升至20億英鎊，但仍然遠低於疫前水準，比去年同期減少逾20%。上季倫敦辦公大樓空置率是9%，為2003年CoStar開始編纂紀錄以來最高。