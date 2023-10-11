美國經濟 靠阿公阿嬤挺住

華爾街日報（WSJ）報導，美國經濟能夠維持堅韌的祕密武器，就是老人愈來愈多；他們不僅擁有消費能力，且不受聯準會（Fed）大幅升息的影響，為美國經濟提供堅實的緩衝力量。

截至8月為止，美國65歲以上者占總人口的17.7%，是1920年來新高，且遠高於2010年的13%。老人的財務相對健康，也不大需要借錢，更不像其他消費者一樣擔心被裁員。

勞工部消費者支出調查指出，去年美國65歲（含）以上老人的支出金額，占總消費額的22%，是1972年有紀錄以來最高，也遠高於2010年時的15%。

由65歲以上老人當家的家庭，去年的平均支出經通膨調整後比2021年增加2.7%，而其他家庭只增加0.7%。

今年全年的數據雖尚未產生，但據紐約聯邦準備銀行的數據，8月60歲（含）以上長者的消費支出比去年同期增加7.9%，40~59歲群體消費增加5.1%，更年輕的消費者則增加4.6%。這項數字未經通膨調整。

老人支出增加，也與老人的人數龐大有關，因為他們屬於「嬰兒潮世代」。這一世代目前最年輕的都已經59歲，完全達到退休年齡。

經濟分析協會首席經濟學者史特妮表示，「此一消費群攸關未來一年的經濟表現。由於目前就業成長將減緩，利率上升，且學貸恢復還款，高齡消費者恰恰為消費提供堅實基礎」。

高齡者的另一項優勢，就是財務實力相對較強。聯準會數據指出，美國70歲（含）以上者擁有家庭財富總額近26%，是1989年有紀錄以來最高。

儘管經濟學者仍預測明年經濟衰退的機率相對較高，但Yardeni研究公司認為風險不大，因為Fed數字顯示，嬰兒潮世代目前擁有77.1兆美元財富。他們不大擔心負債，幾乎沒有學貸，而且多數擁有住宅，而且他們也不像Z世代及千禧世代那樣需要搬家，因此較不受房價上漲的衝擊。

再者，今年元月退休者社會安全給付增加8.7%，主因通膨升高，是1981年以來增幅最高的一年。這些因素使老人較不受高通膨、高利率的傷害。