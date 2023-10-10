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紐約、倫敦辦公樓空置率 至少20年來最高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
辦公空間的需求進一步下滑，紐約、舊金山和倫敦的辦公樓空置率都達到至少20年來最高。路透
辦公空間的需求進一步下滑，紐約、舊金山和倫敦的辦公樓空置率都達到至少20年來最高。路透

儘管公司嘗試讓員工重返辦公室，但許多人仍在家工作或以混合型態工作，辦公空間的需求因此進一步下滑，美國和英國倫敦的辦公樓空置率達到至少20年來最高。

金融時報報導，根據專注研究商用不動產的CoStar初步資料，倫敦、紐約和舊金山今年第3季的辦公樓空置率都高，而在此一領域的投資較一年前大幅下滑。

辦公室市場持續放緩是因為借貸成本上升和空置率高，壓低了建物估值。CoStar英國分析總監Mark Stansfield說，「目前沒有大筆的交易。買家和賣家之間的期望有落差」。

不動產業者第一太平戴維斯（Savills）倫敦市中心辦公室仲介業務負責人Jonathan Gardiner表示，雖然在家工作的模式轉向混合工作型態，但大公司延後推動商用不動產的交易，因為他們還在努力瞭解「空間需求」。

舊金山第3季辦公樓空置率是20年來最高的20%，疫情爆發時是6.3%。同期間，辦公樓投資價值4.54億英鎊，不到疫前的三分之一。

在倫敦，因為對綠建築、現代和新翻修辦公室的追求引發系列交易，第3季投資回升至20億英鎊。但仍然遠低於疫前水準，比去年同期減少逾20%。倫敦辦公樓空置率是9%，為2003年CoStar編纂紀錄以來最高。

紐約的情況沒有比較好。第3季的辦公室投資較前一季減少60%，空置率保持在13.4%，徘徊於近二十年高點。

第3季的不動產租賃顯現正面跡象。倫敦市和西區的大型交易使英國租賃活動季增19%。 在美國，儘管舊金山租賃下降，但總體成長13%。

倫敦 舊金山 在家工作

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