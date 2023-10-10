客戶愈多愈賠錢？AI熱要讓科技大咖獲利還很難

華爾街日報說，科技公司現在都在標榜新人工智慧（AI）技術，不過他們還沒找到AI相關產品要如何創造獲利的方法。

生成式AI工具還未經實證，同時運作成本相當高：要有搭載著昂貴晶片的強大伺服器，耗費許多電力。微軟、Google、Adobe等科技公司投資在AI時，都在試驗產品怎麼做、該如何行銷、怎麼定價等一系列的策略。

知情人士向華爾街日報透露，微軟第一波生成式AI產品中的GitHub Copilot服務仍在虧錢。微軟和Google現在都對他們的軟體產品發表了新的AI升級服務，價格因而跟著調高。Zoom有時會使用自行研發的簡單版AI，來降低成本。Adobe等公司對使用具AI功能的服務設下每月使用上限，收費依使用量來計算。

亞馬遜雲端服務公司AWS執行長Adam Selipsky提到他在和許多客戶聊時發現，客戶對於利用部分AI模型所要花的高成本並不滿意。微軟企業策略主管Chris Young認為，企業與消費者需要時間來了解自己想要怎樣使用AI，然後理出願意為相關服務付多少錢。Young說：「我們顯然現在站的位置是，需要由興奮和興趣這個層級，轉換到真正的採納應用。」

華爾街日報分析，AI如果要做成一套標準化的軟體，通常難有經濟規模，因為每一道提問，AI都需要密集、新一輪的運算。於是，愈多人使用該AI產品的話，要建構的基礎架構就會更加昂貴。所以，如果提供AI服務的公司想要對客戶收取一個統一固定的費用的話，已經很可能預告就是會虧本。

來看微軟以合作夥伴OpenAI的技術所發表的GitHub Copilot服務，這服務協助程式設計師創造、修正或翻譯編碼，推出後頗受市場歡迎，超過150萬人使用過。可是由於服務的營運成本太高，據了解GitHub Copilot還一直處於賠錢狀態。

微軟對使用這個AI助理服務的個人，收取月費10美元，了解數據的消息來源告訴華爾街日報，今年初期推出的幾個月，每位使用者平均讓微軟每月損失逾20美元，有些使用者的成本高達每月80美元。也就是客戶愈多，就愈賠錢。

微軟和GitHub沒有回應華爾街日報此一AI服務有沒有賺錢的詢問。現在業界調整收費方式，多以基本費依固定收費標準，一定用量或高階運用，再依使用量或使用的服務等級另外計費。

AI服務成本會如此高的一個原因是採用了最強大的AI模型，微軟的例子，就用了最新版本的AI軟體GPT-4，這是市場目前最貴最大的AI模型。用它來幫忙摘要email，其實有點像用藍寶堅尼超跑來送披薩。

知情人士說，微軟在它的Bing搜尋引擎就試著使用沒那麼強大、成本較低的AI軟體，這種軟體可以Meta平台上的開源資源來建構。專事科技新聞報導的The Information稍早也報導了，微軟的Bing考慮用其他的AI工具。