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通膨又有新花樣 縮減服務降成本

台灣醒報／ 台北報導
「剋扣式通膨」（Skimpflation）的意思是價格不變但產品或服務品質下降，消費者一時間難以察覺。（網路截圖）
「剋扣式通膨」（Skimpflation）的意思是價格不變但產品或服務品質下降，消費者一時間難以察覺。（網路截圖）

繼產品尺寸縮水的「縮水式通膨」後，又出現產品或服務品質打折扣的「剋扣式通膨」（Skimpflation），讓消費者難以發覺！業者用降低產品或服務品質的方式來節省成本，民眾容易在沒有發覺的狀況下就進行消費。

商品品質打折扣

衛報》報導，「縮水式通膨」（shrinkflation）指的是，雖然表面上商品售價不變，但產品淨重卻縮小。專家指出，民眾對於份量的關注程度，遠低於價格變化，所以導致企業會採用「縮水式通膨」的方式，降低民眾的警惕。

對此，法國超商家樂福在縮水的產品貼上標籤警告消費者，包括一款立頓冰茶從1.5公升縮水到1.25公升，每公升價格其實是上升4成之多；雀巢產生的一款奶粉也從900公克，偷偷減少到830公克。

然而，《BBC》報導，除了「縮水式通膨」，還有一種更加幽微、難察覺的「剋扣式通膨」，意思是價格不變，但產品或服務的品質下降。

多方比較成解方

過去疫情期間，企業面對到人手短缺和成本上升的狀況，選擇犧牲服務質量來節省成本，可能導致消費者等待的時間延長、選擇減少，其他不便也會增加。

「消費者很難馬上意識到商品出現剋扣式通膨的狀況，」美國聖路易斯聯儲經濟教育部門成員瓦納表示，消費者很快就會發現商品標籤上的價格變動，也會發覺拿在手上的商品變輕了，但卻很難發現街角咖啡店不再使用有機的咖啡豆。

專家指出，消費者最好的策略就是「多比較」，因為企業現今仍存在著競爭活動，更有不同訂價策略，這意味著「追求品質」仍是有市場需求，仍會有廠商為了爭取高級顧客，而提供更高品質的產品。

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通膨 咖啡 折扣

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