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FT：歐盟計劃對中國大陸鋼鐵業展開反補貼調查
英國金融時報引述知情官員報導，歐盟計劃在本月和美國舉行高峰會時，宣布對中國大陸鋼鐵業者展開反補貼調查。
官員透露，美方要求歐盟配合抵制大陸鋼鐵業，做為免遭美國重新祭出前總統川普2018年對歐洲鋼鐵實施關稅的交換條件。
歐盟曾對美國波本威士忌和哈雷機車在內產品實施報復性關稅，但雙方在2021年暫停這些措施，並共同合作推動旨在限制大陸鋼鐵進口的一項永續辦法。
這將是歐盟近兩個月對中國大陸祭出的第二例，歐盟已宣布對大陸生產的電動車展開調查。歐盟也在考慮對風電設備展開調查。調查預料為期一年，最終可能實施關稅。
歐美雙方預計在10月20日的高峰會上宣布一項全球可持續鋼鋁協議（GSA），將限制中國大陸金屬出口，以免傾銷至全球市場，並造成本身業者的壓力。這協議也歡迎英國和日本參加，只要他們也同意對中國大陸實施關稅。
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