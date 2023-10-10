以巴衝突 布蘭特原油漲到87美元

以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）交戰已影響能源生產，以色列以安全疑慮為由下令關閉雪佛龍公司經營的一座主要天然氣田，帶動國際油價9日盤中一度大漲逾5%，布蘭特油價站上每桶89美元。市場正在關注這起衝突可能對油價造成長期的影響，特別是伊朗所扮演的角色。

布蘭特原油12月期貨9日盤中大漲5.2%至每桶89美元，漲幅稍後收斂至4%，報每桶87.94美元；西德州原油11月期貨一度漲5.4%至每桶87.24美元，漲幅之後略為縮小到4.1%，成為每桶86.20美元。

以色列和巴勒斯坦都不是主要產油國，因此不會立即威脅到原油的供應。GasBuddy石油分析主管哈恩表示，「除非戰事蔓延到其他產油大國」，否則可能影響不到油價。

風險在於，如果衝突擴大，演變成為美國和伊朗之間的毀滅性代理人戰爭，將加劇影響油市。若出現有關資訊顯示伊朗涉及參與哈瑪斯的攻擊行動，接著引發對伊朗的報復，可能會危及通過荷莫茲海峽的船隻。伊朗如果遭到直接挑釁，可能封鎖荷莫茲海峽，而每天約1,700萬桶原油經由荷莫茲海峽輸往全世界。

RBC資本市場公司指出，伊朗仍是「重大變數」，若以色列直接把矛頭指向伊朗，拜登政府將很難繼續對伊朗採取寬容的制裁態度。

高盛則暫維持布蘭特油價到6月將漲至每桶100美元的預期，指出這次的突襲事件對全球石油供應有兩大潛在影響。首先，降低沙國與以色列關係短期內正常化的可能性，降低沙國提前解除減產措施的可能；其次， 伊朗石油供應面臨下滑風險。