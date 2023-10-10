以巴開戰 國際股市不驚

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

以色列巴勒斯坦武裝份子哈瑪斯（Hamas）的戰事擴大，累計死亡人數已超過1,100人，以色列下令「完全圍攻」加薩地區，但全球股市投資人9日處變不驚，維持緊盯情勢，金融市場未出現太大波瀾，也有少數投資人轉往美元、日圓、債券及黃金等傳統避險資產。

美股道瓊工業指數9日早盤跌逾百點，科技股則賣壓沉重，輝達股價重挫2.6%，特斯拉也跌2.5%。有恐慌指數之稱的VIX波動率指數一度跳升逾12%，顯示投資人仍維持高度審慎。

這場新的地緣政治衝突帶動國際油價大漲，加劇全球經濟陷停滯性通膨的憂慮。

一些投資人改抱安全資產，美元指數9日盤中強升0.5%至106.6，亞洲貨幣在泰銖引領下走跌，日圓盤中升值0.22%至148.99日圓，金價大漲1.23%至每英兩1,855.52美元，美國公債期貨價格也上揚。由於美國9日適逢哥倫布日休假，全球債券現貨市場9日休市。

以色列已加強圍攻加薩地區，儘管華爾街日報（WSJ）指稱伊朗協助策劃了哈瑪斯對以色列的襲擊，但伊朗9日堅稱未涉入哈瑪斯攻擊。

澳盛銀行指出，目前市場面臨的問題是「衝突是否仍獲控制、還是會蔓延到其他地區，特別是沙烏地阿拉伯」，「至少最初，市場似乎會認為這種情況的範圍、持續時間和油價後果仍有限。 但預計波動性會攀高」。

Capital.com資深市場分析師羅達（Kyle Rodda）說：「上周末發生的事件顯然破壞了該地區的穩定。」 「最終，這些事件往往只會對金融市場產生短期影響，這次很可能也是如此。投資人可能會緊張幾天，直到升級的風險明顯減弱為止。」

不過，這起事件增添全球經濟前景的風險。經濟學家指出，在全球經濟成長動能減弱之際，油價上漲無疑將對成長再踩剎車，提高了停滯性通膨的威脅。

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