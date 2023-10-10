以國貨幣貶至七年低點

在以色列政府對周末突襲以國的巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯宣戰後，以色列錫克（shekel）匯率重貶，儘管以國央行表示準備出售數百億美元外匯以支撐匯率，仍阻止不了錫克貶勢，9日盤中續跌至逾七年低點。

央行9日宣布一項空前計畫，將拋售多達300億美元，並透過換匯機制提供多達150億美元，以支持市場。央行表示，未來一段時間市場運作的目標是消除錫克匯率的波動性，並提供必要的流動性。這也是自錫克獲准自由交易以來，央行首度出售外匯以支撐本幣。

在央行出手干預後，錫克9日一度收復失土，但之後又疲弱不振，截至當地時間9日下午1時，錫克匯率貶值2.4%至3.9392兌1美元，為至少2016年以來最弱。

德意志銀行表示，隨著以巴衝突持續至第三天，以國央行可能會進一步升息，並可能再度購債，以支撐錫克和金融市場。