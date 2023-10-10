砸48億美元收購Mirati 必治妥施貴寶強攻癌藥

美國藥廠必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）已同意以48億美元、收購總部位於聖地牙哥的癌症藥物製造商Mirati治療公司，拓展產品組合到癌症藥品。

兩家公司8日發布的聲明表示，Mirati股東將獲得每股58美元現金，以及每股可能價值12美元的不可交易期待價值權，使這樁交易對Mirati的估值上看58億美元。Mirati股價6日收60.2美元，市值約42.1億美元。

由於必治妥施貴寶的腫瘤藥物專利即將到期，可透過這項交易取得Mirati開發商用階段的肺癌藥物Krazati，以及其他產品，Mirati也可取得更多商用化Krazati的資源，並資助更多研究。

必治妥施貴寶預期交易將在明年上半年完成，預料將透過現金和債務支應這項合併案，在交易完成後，必治妥施貴寶在頭12個月的非通用會計準則每股盈餘約35美分造成稀釋效果。

必治妥施貴寶去年也以41億美元現金收購Turing Point治療公司，獲得一款後期實驗出現正面結果的癌症藥物。