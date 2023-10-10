印度股市 外資波波湧進

印度股市正在蓬勃發展，主要受惠於國際資金和快速成長的散戶大軍，都正投入數十億美元資金。

華爾街日報（WSJ）報導，MSCI印度指數今年來勁揚超過7%，由銀行和汽車製造業者的股票領漲。相較下，MSCI中國指數下跌約11%，MSCI新興市場指數則下跌2%。

數據業者EPFR資料顯示，外資今年1月~8月投入印度股票基金83億美元，是歷來同期最高。雖然外資在9月開始賣出印度股票，但高盛集團指出，印度股市第3季吸引到的外資投資額，仍超過其他亞洲國家。

印度股市在過去三年表現勝過中國大陸股市，部分原因是中國大陸嚴格的防疫封控措施衝擊經濟，迄今尚未完全復原。在今年之前，外資都未青睞印度股市。高盛彙編數據顯示，外國機構投資人去年減持印度市場約170億美元，但截至今年9月，外資淨買進印度股票超過150億美元。

一些投資人認為，印度企業股價今年來已漲得太快。MSCI印度指數股票的預估本益比在8月底達20倍左右，MSCI中國指數的股票本益比則低於十倍。不過，投資人和分析師認為，印度蓬勃發展的經濟將繼續帶動股價上漲。印度截至3月底的去年度經濟成長7.2%，為全世界成長最快的大型經濟體之一。世銀估計，印度經濟今年度有望成長6.3%。

投資人青睞具有明確國內市場、尤其是可望受惠於消費成長的印度企業。塔塔汽車股價今年來已大漲60％，摩托車公司Bajaj Auto也漲39%。

景順股票投資組合經理人桑布希萬表示，中國大陸在過去20年的急遽成長讓投資人認為印度也會有同樣的潛力。國際貨幣基金（IMF）估計，印度目前人均國內生產毛額（GDP）約2,600美元，和中國大陸2007年水準相同。