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外資撤離陸股 轉為青睞印度股市 看好這龐大潛力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
孟買證交所大樓的牛雕像。路透
孟買證交所大樓的牛雕像。路透

印度股市正在蓬勃發展，主要受惠於國際資金和快速成長的散戶大軍投入數十億美元資金。

華爾街日報報導，MSCI印度指數今年來勁揚超過7%，由銀行和汽車製造業者的股票領漲。相較下，MSCI中國指數下跌約11%，新興市場指數則下跌2%。

數據業者EPFR的資料顯示，外資投資人在今年1月至8月向印度股票基金投入83億美元，是同期間歷來最高。雖然外資在9月開始賣出印度股票，但高盛集團指出，印度股市在第3季吸引到的外資投資額，仍超過其他亞洲國家。

滙豐集團股票策略師加格（Prerna Garg）表示：「投資人已減少他們對陸股的部位，同時轉戰印度。外資對印度的興趣主導了市場的走勢。」

印度股市在過去三年表現勝過中國大陸股市，部分原因是大陸為了對抗新冠疫情而採取嚴格的措施，衝擊了經濟，迄今尚未完全復原。不過直到今年之前，外資並未青睞印度股市。根據高盛彙編的數據，外國機構投資者去年對印度市場減持約170億美元，但截至今年9月，外資淨買進印度股票超過150億美元。

一些投資人認為，印度企業的股價今年來已漲得太快。MSCI印度指數股票的預估本益比在8月底達20倍左右，相較下，MSCI中國指數的股票本益比低於10倍，更廣泛的新興市場指數股票本益比約12倍。

資產管理公司Abrdn高級投資總監克莉絲堤·馮（音譯）表示：「你必須以長期眼光來容忍這些估值。」她表示，印度企業股價的暫時下跌是好事，因為先前已大漲。

不過，投資人和分析師認為，印度蓬勃發展的經濟將繼續帶動股價上漲，儘管偶爾會出現一些忽上忽下的走勢。

印度經濟在截至3月31日的最近一個年度年化成長率為7.2%，成為全世界成長最快的大型經濟體之一。根據世銀估計，印度經濟本年度有望成長6.3%，相較下，中國大陸的經濟成長率在2024年可能減緩至4.4%。

投資人青睞具有明確國內市場、尤其是可望受惠於消費成長的印度企業。塔塔汽車（Tata Motors）股價今年來已大漲60％，摩托車公司Bajaj Auto則上漲39%。

景順股票投資組合經理人桑布希萬表示，中國在過去20年的急遽成長讓投資人認為印度也會有同樣的潛力。根據國際貨幣基金（IMF）的估計，印度目前人均國內生產毛額（GDP）約2,600美元，和中國在2007年的水準相同。目前中國的人均GDP約13,700美元。

印度 指數 投資人

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