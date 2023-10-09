資金避險 轉買黃金美元

投資人正密切關注以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）之間的激烈戰鬥，中東股市8日盤中全面重挫，分析師指出，全球金融市場9日開盤時，投資人將暫時轉向黃金和美元等避險資產，美國公債則可望獲得提振。

隨地緣政治風險上升，Spartan資本證券公司首席市場經濟學家卡迪羅表示，以巴衝突「充分印證投資組合需要加入黃金，這是因應國際動盪的完美避險工具」。他說，只要國際社會發生衝突，美元就會走強。

最近幾周，市場已在反映對美國利率將維持更高更久的預期，美國公債殖利率飆漲，美元也升值，股市第3季則大幅下跌，但上周已回穩。

Annex財富管理公司首席經濟學家雅各森認為，以巴衝突對市場的影響程度，取決於雙方交戰時間長短以及是否有其他國家介入參戰。

這起衝突對石油價格造成的影響則待觀察。雅各森說，伊朗的產油量一直在提高，但由於伊朗也在慶祝哈瑪斯組織對以色列的攻擊行動，勢必衝擊伊朗和美國在幕後達成的進展，關鍵在於沙烏地阿拉伯的反應。