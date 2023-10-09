中東動盪 油價衝100美元

巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）7日黎明時分以陸海空並進，對以色列發動多年來最大規模的突襲，以色列隨即反擊並對哈瑪斯宣戰，震驚國際社會。能源專家指出，中東再度陷入動盪，國際油價9日可能大漲，這次雖不致引發阿拉伯國家禁運石油，但將使油價「更高，更久」，布蘭特油價可能輕易突破每桶100美元。

至於對台股的影響，法人機構指出，以巴戰爭目前主要是預期恐慌心理影響，是否會對台股產生實質影響，還需觀察歐美股市、油價、高科技股在今（9）、明兩日反應。國內大型券商高層透露，由於以巴雙方並不是原油、原物料等大宗物資出口地，多空仍靜待美國、北約等「老大哥」表態，才清楚國際熱錢下一步動向。

哈瑪斯7日以火箭猛轟以色列，還有數百名哈馬斯民兵利用飛行傘、機車與船隻從加薩地區突襲以色列，使以色列遭遇50年前贖罪日戰爭以來最嚴重的人員傷亡。雙方整夜都以大砲及火箭猛烈攻擊對方，人員死亡數都超過200人，近2,000人受傷。另外以色列與黎巴嫩真主黨民兵也爆發小規模砲擊。

以國總理內唐亞胡警告，以色列正面臨「漫長而艱難的戰爭」，「戰爭將沒有限制與喘息，直到達成目的為止」。聯合國安理會8日召開會議，設法降低衝突。

Vanda透市公司執行長萬達納指出，國際油價9日開盤可能因這起衝突而大漲，只要衝突不進一步升溫，整體影響可能有限。以色列和巴勒斯坦雖非主要產油地區，卻位於關鍵石油生產與出口地區的門戶。

觀察家指出，今年雖正好是第一次石油危機50周年，但1973年情勢不會重演。目前阿拉伯國家未全面參與，且油市情勢也已截然不同。1973年全球石油需求激增，但目前需求溫和，且隨著電動車普及，石油需求還可能減緩。如果沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國願意抑制油價飆漲，已有足夠的備用產能來因應。

但若以色列認定哈瑪斯是在伊朗指示下發動攻擊，並發動反擊，油價仍可能大幅上漲。油市資深觀察家布拉斯指出，油價只要再漲個10%~20%，就將略高於每桶100美元。

布拉斯說，去年來美國一直對伊朗增加石油出口視而不見，今年伊朗石油日產量激增70萬桶，是全世界第二大的新增石油供給來源。但美國現在可能強力執行對伊朗石油出口管制，這便足以將油價推升到100美元以上。