中東動盪 油價衝100美元

經濟日報／ 編譯任中原、記者周克威／綜合報導

巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）7日黎明時分以陸海空並進，對以色列發動多年來最大規模的突襲，以色列隨即反擊並對哈瑪斯宣戰，震驚國際社會。能源專家指出，中東再度陷入動盪，國際油價9日可能大漲，這次雖不致引發阿拉伯國家禁運石油，但將使油價「更高，更久」，布蘭特油價可能輕易突破每桶100美元。

至於對台股的影響，法人機構指出，以巴戰爭目前主要是預期恐慌心理影響，是否會對台股產生實質影響，還需觀察歐美股市、油價、高科技股在今（9）、明兩日反應。國內大型券商高層透露，由於以巴雙方並不是原油、原物料等大宗物資出口地，多空仍靜待美國、北約等「老大哥」表態，才清楚國際熱錢下一步動向。

哈瑪斯7日以火箭猛轟以色列，還有數百名哈馬斯民兵利用飛行傘、機車與船隻從加薩地區突襲以色列，使以色列遭遇50年前贖罪日戰爭以來最嚴重的人員傷亡。雙方整夜都以大砲及火箭猛烈攻擊對方，人員死亡數都超過200人，近2,000人受傷。另外以色列與黎巴嫩真主黨民兵也爆發小規模砲擊。

以國總理內唐亞胡警告，以色列正面臨「漫長而艱難的戰爭」，「戰爭將沒有限制與喘息，直到達成目的為止」。聯合國安理會8日召開會議，設法降低衝突。

Vanda透市公司執行長萬達納指出，國際油價9日開盤可能因這起衝突而大漲，只要衝突不進一步升溫，整體影響可能有限。以色列和巴勒斯坦雖非主要產油地區，卻位於關鍵石油生產與出口地區的門戶。

觀察家指出，今年雖正好是第一次石油危機50周年，但1973年情勢不會重演。目前阿拉伯國家未全面參與，且油市情勢也已截然不同。1973年全球石油需求激增，但目前需求溫和，且隨著電動車普及，石油需求還可能減緩。如果沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國願意抑制油價飆漲，已有足夠的備用產能來因應。

但若以色列認定哈瑪斯是在伊朗指示下發動攻擊，並發動反擊，油價仍可能大幅上漲。油市資深觀察家布拉斯指出，油價只要再漲個10%~20%，就將略高於每桶100美元。

布拉斯說，去年來美國一直對伊朗增加石油出口視而不見，今年伊朗石油日產量激增70萬桶，是全世界第二大的新增石油供給來源。但美國現在可能強力執行對伊朗石油出口管制，這便足以將油價推升到100美元以上。

國際油價 石油 以色列

延伸閱讀

正式決定！對抗巴勒斯坦武裝分子襲擊 以色列政府向哈瑪斯宣戰

加薩開戰死傷節節攀升 哈瑪斯高層葬身家中、屍體8日尋獲

穿T恤、內衣被帶走…哈瑪斯稱俘虜以軍指揮官 以色列：逾百人遭挾持

中東恐再爆發大戰！以色列遭哈瑪斯突襲後猛攻加薩 衝突有擴散跡象

相關新聞

美企財報季 股市難有火花

美國企業財報季本周開鑼，標普500指數成分企業第3季獲利預料將比去年同期略減0.3%，成為美國企業「盈餘衰退」即將告終的...

歐美耶誕購物季 壓力減輕

英國金融時報（FT）報導，策緯諮詢公司（Trivium China）分析師裴西霞（Even Pay）指出，對歐洲和北美的...

歐元兌美元 可能貶回平價

隨著美國公債殖利率飆升，歐洲經濟成長趨緩，市場再度熱議歐元貶至與美元平價的可能，距上次的平價還不到一年。

中東動盪 油價衝100美元

巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）7日黎明時分以陸海空並進，對以色列發動多年來最大規模的突襲，以色列隨即反擊並對哈瑪斯...

資金避險 轉買黃金美元

投資人正密切關注以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）之間的激烈戰鬥，中東股市8日盤中全面重挫，分析師指出，全球金...

G7將制定AI國際規範

七大工業國集團（G7）本周將宣布，今年秋季將研擬一套人工智慧（AI）國際準則，要求科技業者自願遵守，以降低AI相關風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。