美中科技戰再蔓延？專家分析美國恐為「這些原因」 控制對中東晶片出口

就在一個多月前，一家領先的美國技術公司發布了一個相當神秘的聲明。

美籍華人黃仁勳掌舵的輝達（Nvidia）公司，能夠生產世界上最先進的計算機晶片。囊括從超級計算機到現代汽車和手機所需的小型晶片。這家公司表示，美國政府正在限制其最先進晶片對「某些中東國家」的出口。

輝達並未說明受影響的國家或原因。但對許多觀察家來說，這是中國和美國之間的「科技戰」已經蔓延到中東的跡象。

長時間以來，美國一直試圖在開發人工智能技術方面保持領先中國的地位。為了減緩中國的AI研發進展，最近的策略之一是限制中國獲得計算機晶片或半導體，這些晶片或半導體對開發最先進的人工智能模型來說是必不可少的。

要沒有這些材料，開發AI非常困難，而且這些材料主要由總部位於美國的公司生產，包括目前的世界領導者輝達。

這就是為什麼去年美國商務部宣布限制先進晶片對中國和俄羅斯的出口。今年8月進一步加強了這些出口限制。

哪些中東國家受到影響？

美國政府和輝達都沒有明確表態，但有一些可能的猜測。

「我最好的猜測是：受到最密切審查的國家包括伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋。」卡拉布雷塞（John Calabrese）教授這樣說。他位在位於華盛頓的一所美國大學教授美國外交政策，並經常撰寫關於中國在中東布局的文章。

「伊朗已展示出高水平的駭客能力。沙烏地阿拉伯和阿聯酋有經濟能力。卡塔爾和以色列也可能被列入名單。在所有這些情況下，似乎都有合理的『國家安全』理由」。

石油豐富的海灣國家是全球在AI上花費最多的國家。對於沙烏地阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾這樣需要從石油出口轉型的國家來說，它們都認為經濟數字化轉型至關重要。

以色列是另一個對AI領域進行大規模投資的中東國家。幾乎所有世界上最先進的晶片制造商都已在那裡運營。在2020年，輝達收購了一家以色列公司Mellanox，這家子公司現在是其在美國之外的最大基地。

為什麼美國想控制對中東的晶片出口？

在宣布出口限制時，美國政府表示，能夠助力AI的晶片是「軍事現代化和侵犯人權行為的技術支持」。

「主要擔憂的是，中國企業可能會將中東國家視為繞過限制並獲得先進晶片的途徑」，2022年著有《晶片之戰：爭奪世界最關鍵技術鬥爭》一書的學者米勒（Christopher Miller）說。「像華為這樣的中國科技公司在中東市場日益增長的布局是引發這些擔憂的原因之一」，美國塔夫茨大學國際歷史副教授米勒告訴DW。

2022年由美國安全與新興技術中心進行的一項研究，調查了中國軍方從哪裡獲得能夠助力AI的晶片，發現大多數采購並不是直接進行的，而是通過中介，「包括正式獲得許可的分銷商和空殼公司」。

今年6月，路透社記者報道了中國的先進晶片地下貿易。中國供應商表示，他們經常從其他國家注冊的公司那裡獲得這些晶片，包括印度、台灣和新加坡。

中東與中國深化關係

過去五到十年，投資人工智能的中東國家也加深了與中國的關係。

華盛頓的卡內基國際和平基金會在2023年8月的研究中寫道，沙烏地阿拉伯與中國在加強科技和科學方面合作的時間已經有七年。

阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）的大量學生和教師都是中國人。卡內基的相關研究指出，由於在那裡建立的個人關係，KAUST與中國大陸研究機構之間的合作也有所增加。

預計KAUST將在今年年底之前獲得3000塊Nvidia先進的H100晶片。

阿聯酋在人工智能方面的情況與沙特相似。它在2017年設立了人工智能部，並已經有了自己的先進AI模型，名為Falcon。同時，阿聯酋似乎贏得了某種不值得信賴的聲譽。9月初，歐盟、美國和英國的官員訪問了該國，試圖勸阻海灣國家不要向俄羅斯發送受制裁的貨物。這顯然包括AI用晶片。

華盛頓中東研究所的戰略技術和網絡安全項目主任索利曼（Mohammed Soliman）告訴DW：「這並不是說美國認為阿聯酋和沙烏地阿拉伯會故意將這種技術交付給中國和俄羅斯」。他認為，美國是兩國的重要合作伙伴，它們不會想讓關係變得緊張。

索利曼猜測：「美國官員可能更擔心Nvidia晶片更容易暴露給間諜活動、逆向工程（編者按：當產品被解構以提取生產信息時）或不經意的被轉移至俄羅斯或中國，尤其是這兩個國家在海灣地區廣泛存在的情況下」。

以色列與中國關係加深

以色列也加強了與中國的關係。華為和小米都在那裡設有研究中心，中國投資者為投資當地晶片制造商的風險投資公司提供了資金。

在美國外交關係委員會2019年發布的一篇論文中，關注技術的研究人員加爾（Danit Gal）寫道，最近美國的科技公司--如英特爾，似乎已經使用其在以色列的基地作為變通方法，繼續向中國出口晶片。

她認為：「鑑於美國不斷收緊的貿易限制，中國尋找其他商業技術貿易伙伴的需求對以色列來說是一個意想不到的利好消息」。但她指出，這不會永遠持續下去：「晶片對於技術進步和軍事的重要性意味著以色列的角色，注定會引起華盛頓的關注」。

她認為，以色列可能需要更加小心地平衡與中國投資者和其美國盟友的需求，但華盛頓中東研究所的索利曼不認為新宣布的出口限制將適用於該國。

他承認：「以色列與中國和俄羅斯的關係確實比美國希望的更加緊密」、「但是，以色列和美國仍然認為彼此是非常親近的盟友，美國與以色列分享了一些最先進和敏感的防御技術」。

話雖如此，晶片的出口限制可能已經對以色列的輝達產生了影響。美國那些已經頒布的出口規則，也適用於完全或部分是通過美國技術制造的產品--也就是說，無論輝達晶片是在以色列還是美國制造的，都適用相同的規則。報導稱，中國已經是以色列輝達公司的主要客戶。

出口禁令有多政治化？

美國安全與新興技術中心的研究員丹尼爾斯（Owen Daniels）表示，人權可能起到了一定作用。他指出，對美國及其盟友來說，「民主AI」很重要，他們擔心AI被威權國家用於鎮壓。

然而，DW為這篇文章采訪的丹尼爾斯和其他專家，都不認為美國的出口限制是為了對中東國家施加政治壓力。雖然說這些國家目前正在就一些重要協議進行談判，比如沙特-美國防御協定或沙特-以色列關係正常化的協議。

丹尼爾斯向DW表示：「相反，我們可能會認為這些控制措施是向海灣伙伴國家發出信息，說明美國是如何認真對待對與中國的技術競爭」。他補充說：「持續關注在新興技術領域內，民主國家與威權國家的關係從長期來說會如何受到這些控制措施的影響是非常重要的」。

丹尼爾斯總結稱，AI可能成為民主國家和威權國家之間關係摩擦的新起因。

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