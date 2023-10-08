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美股財報季開跑 年終指標

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，標普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。圖／路透
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，標普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。圖／路透

美股上周五（6日）以大漲結束緊張拉鋸的一周，美國就業報告意外強健，投資人卻出奇淡定；科技股受台積電營收優於預期鼓舞。美股賣壓或暫獲喘息，而本周展開的財報季將真正決定年終走勢。

美國勞工部上周五公布9月非農就業新增33.6萬人，是1月以來最高，美國公債殖利率一度升至16年最高，拖累美股主要指數下跌。不久，分析師認定就業報告中的薪資增幅減緩，公債殖利率殖利率也從4.88%高點回落至4.783%，美股跟著反彈。

那斯達克綜合指數終場領軍大漲1.6%，標普500和道瓊指數各漲1.2%和0.9%，一周下來，標普上漲0.5%，中止連四周頹勢。台積電ADR上周五大漲2.6%，帶動費城半導體指數大漲2%，連二周上漲。

分析師認為，Fed上個月鷹派預測利率走勢以來，美國公債殖利率加速上揚，形同達到緊縮借貸條件的效果，Fed也可能因此不必另行升息。法國國家巴黎銀行分析師首席經濟師芮卡多納說：「市場在幫Fed幹粗活，雖然數據本身可以合理化Fed在11月或12月再升息，但我們認為這並非十分明確。」

公債殖利率上揚固然打壓美股，但美股真正的考驗本周才開始。周四將公布9月消費者物價（CPI），投資人將確認通膨是否持續走緩。另外，第3季企業財報季即將開始，由摩根大通 、富國銀行和花旗集團等銀行周五打頭陣。

由於投資人對第3季財報期待升高，若業績不如所料，美股可能再度下跌。Ned Davis Research首席美國策略師克里索指出：「第3季財報季勢必要強，才支撐得了年終反彈行情。」

美國公債 美股 殖利率

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