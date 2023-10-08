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富豪在美買樓 攻租屋市場

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

快時尚品牌Zara創辦人歐特嘉（Amancio Ortega）8月以2.32億美元買下芝加哥的西麥迪遜街727號華廈，加入愈來愈多超級富豪投入美國租房市場的行列。

房地產顧問公司萊坊表示，過去十年來，超級富豪和他們的公司在公寓上的投資，已增加超過一倍，尤其是在所謂的集合住宅。如今，許多這些投資人看到近來商用房地產市場的不景氣和公寓大樓價格下跌，又想趁此機會搶下更多房產。與此同時，住宅普遍短缺則讓大城市的房租長期看漲。

萊坊全球研究主管貝利表示：「這是一個即將成長的區塊。如果口袋夠深，而且有辦法進場，現在會是很誘人的時機。」

新冠疫情前，全球富豪大多專注在可藉長期出租帶來穩定收入的辦公室房產。但隨著遠距工作興起和辦公室空置率飆升，出租住宅變得更具吸引力。

商用房地產不景氣也正讓市場競爭出現動搖。由於借款成本激增和房產價值下滑，許多機構投資人都暫時停止新交易。房仲業者CBRE集團報告指出，今年第2季的全球商用房地產投資額只有1,420億美元，比去年同期銳減57%。

這些都為較不受債市變化打擊、且可長期投資的富豪投資人，留下一個吸引人的缺口。這類投資人通常能夠直接付現金，或是與銀行關係深厚，可以確保融資。

據CBRE數據，雖然公寓在第2季是最受投資人歡迎的房產類型，但交易量卻比去年同期銳減66%。不過，CBRE仍表示，這區塊未來幾季料將獲利，「基本面已經穩定，而且儘管有經濟放緩疑慮，第2季的租房需求卻強烈。」線上租房平台Apartment List數據顯示，雖然美國房租已略為放緩，但住房需求已引發過去幾年房租大幅上漲，2021年房租中位數增長近18%，2022年增長3.5%。公寓大樓現在也變得便宜許多。借款成本自去年初來飆漲，已對公寓價值造成打壓，並減緩成交速度。房地產研究公司Green Street表示，美國8月公寓價格比去年同期跌16%。

但押注公寓並非沒有風險。公寓租期通常比辦公室短，意味著房東可能必須處理更多租客流動。

公寓 房地產 投資人

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