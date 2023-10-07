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微軟首款自研AI晶片問世？傳11月發表 減少依賴Nvidia

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
科技巨頭微軟傳出可能在11月登場的開發者大會發表首款自研AI晶片。路透
科技巨頭微軟傳出可能在11月登場的開發者大會發表首款自研AI晶片。路透

科技巨頭微軟（Microsoft）傳出可能在11月登場的開發者大會發表首款自研人工智慧（AI）晶片，目標是降低成本並減少對AI晶片供應商輝達（Nvidia）的依賴。

美國科技新聞媒體The Information在6日報導，微軟這款AI處理器將聚焦資料中心伺服器，和提升微軟生產力應用應用程式的AI功能。微軟和聊天機器人ChatGPT開發業者OpenAI的專門團隊據說正在測試這款晶片。OpenAI先前已獲得微軟大量注資。

OpenAI據傳也正在探尋自行設計AI晶片的可能性。路透6日報導，外界傳言OpenAI正在探索收購交易，以助啟動自家繪圖處理器（GPU）的研發。

不過，以目前AI晶片生產情況來看，還沒有公司能追得上輝達的領先地位。自輝達1999年開發出全球第一個GPU以來，全球多數GPU都是輝達製造。路透甚至認為，目前在AI建模必須使用的高階晶片產量中，輝達占了80%。

微軟、OpenAI或輝達都沒有對上述消息置評。

AI晶片市場正蓬勃發展，例如科技巨頭亞馬遜打造AI晶片Inferentia，Google則研發Tensor晶片並加速邁向投產。若微軟成功研發出AI晶片，將加入科技巨頭的AI晶片競賽，使競爭加劇。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）已直率表達他對AI晶片供應不足的擔憂，也指出AI晶片的成本影響了有意投入AI領域的新創公司與個人。集邦科技3月時估計，在2020年，訓練OpenAI的GPT模型使用了2萬個輝達A100 GPU的算力，預期若要支援讓ChatGPT商業化，需要的GPU數量增加到3萬個。

OpenAI ChatGPT

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