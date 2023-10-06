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ADP首席經濟學家：通膨始終都是美國須面對的風險 因為這個因素...

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
ADP首席經濟學家表示，由於勞動市場出現結構變化，通膨始終都會是美國需面對的風險。路透
ADP首席經濟學家表示，由於勞動市場出現結構變化，通膨始終都會是美國需面對的風險。路透

美國薪資處理公司ADP首席經濟學家李察森（Nela Richardson）表示，由於勞動市場從結構上出現變化，通膨始終都會是美國需要面對的風險。

在去年，隨著主要經濟體的通膨在疫情後失控，美國聯準會（Fed）展開一系列升息行動，聯邦資金利率目標區間從去年3月的近零水準，到今年7月大幅升至5.25%~5.5%，攀抵22年來高點。

李察森6日在CNBC電視節目受訪時說，美國過去十年的經濟成長是由低利率推動，決策官員在沒有通膨壓力之下，聚焦於幫助經濟度過衰退，「當時經濟奠基在近零利率水準上，維持了十年的經濟擴張，由於當時通膨非常低，這個做法是可接受的」。

但她話鋒一轉：「現在通膨已甦醒，如果觀察人口趨勢，將發現勞動力吃緊現象不會消失。整體情況正在改變，這是因為美國人口高齡化，導致勞動力市場出現結構性變化，這意味通膨始終會是一大風險，也會受到（人口老化因素）支撐，因此即使利率降到零或重返近零水準，都很難再支撐經濟。」

李察森還說，穩定美國經濟的「輔助輪已經脫落」，企業和消費者現在不得不騎上「普通的腳踏車」。

通膨 美國

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