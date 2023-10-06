就業市場熱爆！美股債早盤雙挫 台積電ADR逆勢漲逾1%

最新公布的美國9月非農就業人數遠遠超出預期，強化了市場對聯準會（Fed）將維持利率在高檔的臆測，年底前可能再升息一次，美股6日早盤開低走低，美債價格也崩跌，與之走勢相反的美債殖利率飆升。

美國5到10年期公債殖利率，6日一度全都飆升超過15個基點，美債10年期殖利率更升破4.88%，攀抵2007年以來最高，而美國2年期公債殖利率超過10年期公債的倒掛幅度，已縮至今年來最小。

美股道瓊指數早盤一度跌逾200點或0.6%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅也有0.5%左右，費半跌0.6%，台積電ADR逆勢漲逾1%。

非農就業數據重新引發本周打擊債市的賣壓出籠。整條殖利率曲線都上升超過10個基點。這時，利率交換市場顯示Fed在12月會議升息1碼的機率超過50%。

德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示：「非農就業人口強勁，其影響力將可能大於不變的失業率，以及較弱的所得。所有人都看到這個數字在過去三個月都穩定地繳出強勁表現，過去常說的三個月日益走弱的趨勢如今已不見。」