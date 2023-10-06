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美股盤前重點／9月非農就業意外大增 美股期指急挫、美債殖利率飆升

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，9月非農就業數據意外大增，提高了聯準會（Fed）再次升息的可能性，美債殖利率應聲走高，美股期指6日盤前震盪下跌，道瓊期指跌166點。路透
最新數據顯示，9月非農就業數據意外大增，提高了聯準會（Fed）再次升息的可能性，美債殖利率應聲走高，美股期指6日盤前震盪下跌，道瓊期指跌166點。路透

最新數據顯示，9月非農就業數據意外大增，提高了聯準會（Fed）再次升息的可能性，美債殖利率應聲走高，美股期指6日盤前下跌，道瓊跌166點，標普跌0.7%，那指跌0.9%。以下為美股盤前重點。

美9月非農就業意外大增 遠高於預期

美國勞工部6日公布，9月非農就業人數新增33.6萬，高於前值（經修正）的22.7萬人，更遠高於市場預估的17萬人。民間部門就業增加26.3萬人，比8月增加人數（經修正）17.7萬人高，也高於預估的16萬人。9月平均時薪比8月上升0.2％，和前月相同，但低於預估的0.3%；若與去年同期相比，則增加4.2%，低於預估和前值的4.3%。9月失業率為3.8%，和前值相同，高於預估的3.7%；勞動參與率維持在62.8%，符合預期。

股神再賣惠普310萬股 持股降至9.9%

最新監管文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司3日再度出售惠普（HP）310萬股，價值8,000萬美元，持股比率降至9.9%，低於10%的門檻，因此未來有任何交易，不必再遵守須在兩日內揭露的規定。惠普盤前跌0.4%。

減重藥影響食慾 導致零食和飲料股湧現賣壓

愈來愈多人使用諾和諾德（Novo Nordisk）的減重藥Wegovy和糖尿病藥物Ozempic和其他抑制胃口的治療方式，對零食和飲料製造商來說是壞消息。先前美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）說已看到銷售需求受影響，如今相關類股的股價承壓，例如歐股的雀巢（Nestle）一度跌3.4%、巧克力工廠瑞士蓮盤中重挫近5%。

特斯拉在美降價 衝交車量目標

特斯拉5日降低在美Model 3和Model Y價格，Model 3從40,240美元調降至38,990美元、長程版降至45,990美元、性能版降至50,990美元；Model Y長程版降至48,490美元、性能版降至52,490美元。該公司股價盤前跌3%。

埃克森美孚傳洽談收購頁岩油業者

據悉石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）正在洽談收購頁岩油業者Pioneer天然資源公司，交易規模約600億美元，可能成為埃克森美孚逾20年來最大一樁併購案，並可能重塑美國石油業格局。Pioneer天然資源公司股價盤前漲逾11%。

美股

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