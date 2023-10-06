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三星開發者大會登場 行動介面One UI 6亮相

中央社／ 台北6日電
三星電子今天在美國舊金山舉行年度開發者大會。路透社
三星電子今天在美國舊金山舉行年度開發者大會。路透社

三星電子今天在美國舊金山舉行年度開發者大會（SDC），介紹Bixby、Samsung Knox、SmartThings和Tizen等三星平台，並正式公開行動用戶介面One UI 6。

三星電子副主席暨裝置體驗（DX）事業群執行長韓宗熙（JH Han）表示，三星裝置年銷量超過5億部、三星帳號用戶數更突破6億大關；對三星而言，是一項傲人的成就，也是重責大任。

三星宣布，Tizen將應用於更多裝置，包括搭載7吋螢幕的家電，透過裝置端AI與Home AI Edge Hub強化用戶體驗；在Home AI Edge技術協助下，運算能力不足的裝置，可向家中具備CPU、NPU等運算資源的裝置請求AI服務，使每一部居家裝置都能實現智慧化。

三星並公開全新行動用戶介面One UI 6，用戶可透過更多方式，客製更易於瀏覽、管理更具個人色彩的智慧型手機街頁面。針對照片，One UI 6將分析用戶正在查看的照片，並推薦最相關且易於取用的AI編輯工具。此外，透過Samsung Studio可輕鬆對影片進行多層式編輯，在任一畫面添加文字、貼圖和音樂。

針對智慧串聯家居方面，三星指出，自去年Matter標準上路以來，串聯相容產品和服務的SmartThings用戶總數已提升至超過2.9億人；SmartThings Home API可以讓開發者更容易打造應用程式，而SmartThingsContext API則提供應用AI和偵測技術的新方法。

美國 三星

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