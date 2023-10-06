OpenAI傳出要自研晶片 正評估潛在併購標的

路透5日引述未具名知情人士報導，聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI正在探求自己製造人工智慧（AI）晶片的可行性，目前進度已經走到開始評估收購一家可以幫助達成計畫的標的。

消息人士說，目前OpenAI還沒有決定採取進一步行動，不過公司內部至少從去年開始，就持續討論因應價格昂貴的AI晶片短缺時，可以有的解決問題選項。OpenAI的核心業務仰賴AI晶片，考慮的選項包括：自己研發AI晶片、與輝達（Nvidia）等供應商更密切合作、找輝達以外的供應商讓供應源多樣化。

路透採訪OpenAI，公司拒絕評論。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾表示，取得更多AI晶片是公司現在的首要任務。他公開批評過由輝達獨霸的GPU市場供應短缺；輝達在最適合AI應用的GPU全球市占逾80%。奧特曼努力要拿到更多AI晶片基於兩大擔憂，一是供應不足，二是成本太高。

OpenAI自2020年開始研發生成式AI技術，就靠著微軟（Microsoft）建構的巨型超級電腦，要讓超級電腦有效率運作，用了1萬顆輝達的GPU。

根據Bernstein分析師Stacy Rasgon的分析，對ChatGPT的提問如果增加到Google搜尋十分之一的規模，初期就需要大約價值481億美元的GPU，之後每年維持運作需要用到的晶片，投資還另外要花大約160億美元。

路透指出，現在OpenAI也想自己開發AI晶片，就是加入科技大咖們的「自研晶片」的小圈圈裡。Google、亞馬遜（Amazon）等大型科技公司，都在尋求自行管控攸關公司事業基礎的晶片設計。

產業專家表示，OpenAI會不會真的走上自研晶片的道路，現在還不明朗，畢竟一旦策略轉換為自行設計開發，將會是一筆巨額投資，即使各種資源承諾有到位，仍不能保證成功。

直接收購晶片研發公司將有助加速自研晶片，像是亞馬遜就在2015年收購了Annapurna Labs。OpenAI有想用這個方法，消息來源說，針對有可能收購的一家公司，已做過是盡職調查（due diligence），路透目前還無法查出這家公司的名稱。

自研晶片不管有沒有收購相關公司，都需要好幾年時間才有結果，成功了，才有可能脫離對輝達、超微（AMD）等商用晶片供應商的依賴。