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美元和美債殖利率連續二日回落 稍解日圓歐元貶值壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元出現獲利了結賣壓。路透
美元出現獲利了結賣壓。路透

美元和美國公債殖利率連續二天回落，紓解日圓和歐元貶值壓力，市場關注周五公布的美國非農就業報告，將左右聯準會（Fed）決定是否在下月再次升息。

abrdn副首席經濟學家James McCann表示，「從長期角度看，美元匯率確實有點偏高。當你達到這些（高）水平時，有人就有可能獲利了結。公債殖利率也是如此。市場有一些盤整。」

追蹤美元兌歐元和日圓等其他六種貨幣匯率的美元指數周四跌0.4%，至106.332點。

路透調查顯示，經濟學家預計就業將增加17萬個，低於8月的18.7萬個。失業率預計將從3.8%降至3.7%。周三的數據顯示，9月美國民間就業增幅遠低於預期。

據芝商所(CME)的FedWatch工具，貨幣市場預計Fed維持隔夜利率不變的機率為80%。一個月前為55%。

較長期美國公債殖利率進一步從16年高點回落，通常對美債殖利率敏感的日圓兌美元升值0.5%，報148.39日圓。周二，日圓兌美元觸及150.165日圓，為2022年10月以來最弱價位。

Klarity FX駐舊金山的主管Amo Sahota說：「美債殖利率下降並不會改變外匯市場的走勢。我認為，美債殖利率必須出現更大幅度下跌，才能在一定程度上真正抑制美元強勢。」

歐元兌美元升值0.4%，至1.0551美元，周二曾跌至1.0448美元，為今年最低。

日圓兌美元在跌破150日圓價位後大幅反彈，引發了本周日本當局干預以支撐日圓的猜測，但日本央行周四的貨幣市場數據顯示，日本當局很可能沒有進行干預。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，如果勞動市場和通膨繼續降溫，那麼決策層就可以維持利率不變，並補充說債券市場收緊與升息具有類似的限制性。

Exante Data執行長Jens Nordvig 接受彭博電視訪問時說： 「只要Fed比歐洲央行和其他央行更鷹派，美元就很難走弱。全球經濟成長相當疲軟，這通常也會使美元保持強勢，」「但美元匯率已經非常高。許多交叉匯率正在接近去年的高峰。」

美國 日本央行 聯準會 日圓

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