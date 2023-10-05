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明年美經濟若衰退要怪誰？專家批Fed漠視「這兩隻象」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

專家批評，美國聯準會（Fed）為了把通膨控制下來，只顧執行過激的「鷹派」貨幣政策，卻對金融市場動盪視而不見。漠視房間裡的一頭經濟大象，很遺憾，所幸化險為夷；如今又漠視房裡兩頭象，看來明年美國經濟衰退在劫難逃。

警訊一：金融情勢日益緊繃

華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員拉赫曼（Desmond Lachman）在巴隆周刊（Barron's）撰文批評，最近在Fed的政策聲明或Fed主席鮑爾的記者會上，對金融情勢日益緊繃都隻字未提，令人錯愕。別在意美國今年初期爆發史上規模第二大和第三大的銀行倒閉案，也別在意信評機構穆迪（Moody's）最近警告銀行業承受的壓力日增，因為Fed大舉提高利率和商業不動產貸款違約問題愈來愈嚴重。

真相是，Fed的把利率升得更高、維持在高檔更久的政策，正對銀行體系的資產負債表構成重大打擊。利率扶搖直上，造成去年債券價格崩跌，這股壓力至今仍在持續中。美國國家經濟研究局（NBER）最近的研究顯示，全美銀行體系持有的債券組合，按市價計算的損失已達到2.2兆美元，十分驚人。自從那項研究發布後，美債殖利率持續攀升到16年高點，對銀行資產負債表構成進一步打擊。

商用不動產貸款可能湧現一波債務違約潮的展望，更使問題複雜化。未來五年期間，不動產開發商每年將必須展延大約5,000億美元債務，那將非常棘手。疫後閒置率已大幅升高，同時開發商必須支付更高的利息。商用不動產價格下跌更對業者落井下石，摩根士丹利估計，這波周期行情可能跌個三、四成跑不掉。區域性銀行對商用不動產貸款的曝險若占資產負債表比重將近20%，前景尤其堪虞。

同時，在高利率環境下信貸周期趨緊，將導致銀行資產負債表進一步緊繃。信用卡和汽車貸款債務違約案如今已觸及十年高點。高槓桿率貸款違約案數也正激增。

警訊二：世界經濟日益惡化

第二頭Fed似乎視若無睹的大象，是日益惡化的世界經濟展望。Fed似乎遺忘了前主席葛林斯班（Alan Greenspan）的話，亦即今日世界經濟緊密相連，沒有任一經濟體是座孤島、可自外於這個世界。意思是，世界經濟發生的事，也會影響美國經濟展望。

放眼全球，世界第二大經濟體中國大陸如今受巨大的房地產市場和信用市場泡沫爆裂影響，經濟成長已大幅減速。同時，歐洲最大經濟體德國，因飽受俄烏戰爭帶來能源震撼的衝擊，更陷入衰退。歐洲其他國家的也可能跟著陷入衰退泥淖，畢竟歐洲央行（ECB）緊縮貨幣政策，已把利率推升到紀錄高點，讓歐洲經濟步履蹣跚。

拉赫曼直言，凡此種種都顯示，Fed正鑄下大錯，貨幣政策決定純粹根據數據而定，既漠視金融體系承受的壓力日增，也對世界經濟展望逐漸惡化置之不理。忽略了房間裡這兩頭大象，將升高明年美國蒙受經濟衰退苦難的可能性。

經濟衰退 Fed 美國

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