美股盤前重點／Rivian擬發15億美元可轉債 越快Q3營收成長一倍多

美股期指5日盤前小跌，投資人正評估貨幣政策的前景，並等待關鍵的經濟數據公布。隨著原油價格承壓，美國能源業者包含雪佛龍、埃克森美孚、西方石油股價盤前下跌0.5%至2%不等。以下為美股盤前重點。

Rivian擬發行15億美元可轉債 盤前挫近9%

申報文件顯示，電動車新創Rivian計劃發行2030年10月到期的可轉債，藉此募資15億美元。基於可轉債可能稀釋股權的擔憂，Rivian股價盤前重挫近9%；該公司還說，預計第3季營收介於12.9億美元~13.3億美元之間，符合彭博訪調分析師的13億美元共識預期。特斯拉盤前漲0.2%。

越快Q3營收成長一倍多

越快（Vinfast）盤前公布第3季財報，營收較去年同期大增159%，至8.25兆越南盾（3.38億美元），激勵該公司股價盤前躍漲6.7%。該公司上季交車量為10,027輛。

庫克出售蘋果股票套現4,150萬美元 規模2年來最大

根據提交給美國證管會（SEC）的文件，蘋果（Apple）執行長庫克出售51.1萬股的蘋果股票，價值約8,780萬美元，扣稅後取得4,150萬美元，是他兩年來最大手筆的減碼。美國券商KeyBanc分析師則將蘋果股票的評級從「增持」下調至「持股觀望」。蘋果盤前基本持平。

迪士尼在美推兒童票折扣

位在美國加州的「迪士尼樂園度假區」計劃為3至9歲的兒童提供限時優惠門票，票價最低只需50美元，10月24日開賣，可在明年1月8日~3月10日使用；佛州的迪士尼世界，則計劃將兒童樂園門票和餐飲價格降低50％，不過需要先購買四天四夜的旅遊套票，11月14日開賣，可在明年3月3日~6月30日之間使用。

Google新品發表 導入更多AI功能

Google舉行新品發表會，新機Pixel 8 Pro、Pixel 8、Pixel Watch 2正式亮相，並更積極推動AI技術融入 Google產品中，例如Best Take，可在拍完照後，在原本照片換上AI瞬間記錄的幾個臉部表情。Google母公司字母盤前跌0.2%。