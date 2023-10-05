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蘋果考慮過：搜尋引擎用DuckDuckGo 不用谷歌

經濟日報／ 蘋果曾考慮 搜尋引擎用DuckDuckGo 不用谷歌
蘋果曾考慮讓DuckDuckGo取代谷歌成為預設搜尋引擎。聯合報系資料照
蘋果曾考慮讓DuckDuckGo取代谷歌成為預設搜尋引擎。聯合報系資料照

知情人士透露，蘋果公司曾與DuckDuckGo談判，尋求讓後者取代Alphabet的谷歌（Google）成為蘋果Safari私密瀏覽模式下的預設搜尋引擎

這些談判的細節預計將在本周稍晚公布。負責谷歌反托辣斯訴訟的法官周三裁決，他將解封DuckDuckGo執行長 Gabriel Weinberg和蘋果高管John Giannandrea的證詞。

法官Amit Mehta最初讓Weinberg和Giannandrea在非公開法庭就談判情況作證，但周三裁定證詞「觸及案件核心」，應予以公布。關微軟和蘋果之間有關類似談判的一些證詞先前也沒有公開。

蘋果和谷歌要求證詞保密。Mehta表示，他「逐行」查看了證詞紀錄，將公布主管說法，但排除商業機密，例如蘋果內部計畫的名稱以及討論中精確的財務金額。DuckDuckGo拒絕對法官的裁決置評。蘋果沒有立即回覆置評請求。

美國司法部宣稱，根據聯邦和州政府反托辣斯執法人員，谷歌支付數十億美元給蘋果和其他公司，成為他們網路瀏覽器和智慧手機的預設搜尋引擎，壟斷了市場。這些交易讓微軟必應和DuckDuckGo在內的其他搜尋引擎難以累積用戶，永遠無法成為谷歌的競爭對手。

搜尋引擎 蘋果 Apple

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