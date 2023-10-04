快訊

Google Pixel 8系列變好貴！最高漲6910元…價格全曝光！Google Store預購禮一次看

美債市狂閃衰退警訊？「債王」岡拉克：是真是假周五見真章

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
DoubleLine Capital創辦人岡拉克，有「新債券天王」之稱。圖／路透
DoubleLine Capital創辦人岡拉克，有「新債券天王」之稱。圖／路透

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeff Gundlach）表示，美國公債價格直直落、殖利率持續走高，甚至升上16年來最高水準，正傳達出經濟衰退終於降臨的訊號。他將密切關注6日（本周五）出爐的美國9月非農就業報告，可能內含衰退將至的最新線索。

岡拉克3日晚間在社群媒體平台X（昔稱推特）上發文示警。他說，美債殖利率曲線迅速正常化，是美國步向衰退的一個凶兆。從去年開始，投資人就對衰退山雨欲來嚴陣以待，但久候不至。不過，這一回可能終於降臨。

岡拉克說：「美債殖利率曲線正以非常快的速度去倒掛（de-inverting）。從幾個月前（長債殖利率與短債殖利率之間的利差）的負108個基點，到現在縮小到負35個基點。應會敲響人人的衰退警鐘，而不只是繼續觀望衰退。」如果失業率只是攀升0.2個百分點，那將是衰退警戒。繫好安全帶吧。」

經濟學家用殖利率曲線來度量經濟健康度，通常殖利率曲線倒掛（即短債殖利率升到高於長債殖利率）被視為衰退即將降臨的可靠指標。數據顯示，自1960年代以降，每一波衰退來臨前，都出現殖利率曲線倒掛現象。

往例顯示，殖利率曲線倒掛後，隔一段時日衰退才會降臨；不過，據債市專家觀察，殖利率曲線在倒掛一段時日後，一旦開始正常化，那表示衰退前的倒數計時幾乎已快數完了。

道瓊市場數據顯示，自今年7月11日以來，美國2年期公債殖利率就一直高於10年期殖利率，是1980年以來最長一段倒掛期。僅望至美東3日下午，2年期和10年期美債利差已縮小到負34.7個基點，2年期殖利率為5.148%而10年期則為4.801%。

岡拉克預測，Fed去年3月來的一連串升息，不久將把美國經濟推落痛苦的衰退，預料可能在2024年上半年展開，反映勞動市場終於不敵Fed連串升息的壓力。他還預言，Fed將會降息因應，那將觸動美債格走高、殖利率回落。

另一位「債券天王」，也就是老債王葛洛斯（Bill Gross）3日也對利率節節升高的後果示警。他說，房貸利率躍上7.7%，很快就會「關閉房市」。

美國 經濟衰退 Fed

延伸閱讀

美債風暴何時休？策略師：全看「這2件事」是否發生

00922股息殖利率高達7％…是一般市值型ETF的2倍？ 專家曝光原因：資本利得

「棄股買債」正是時候？網噓爆曝風險：1前提下先存美元才對

0056配息1.2元殖利率卻很普通？ 專家直言：沒想到這麼貴了還能超過6％

相關新聞

美股債現況極像1987翻版！Fed鷹轉鴿不遠了？

在金融圈，拿1987年來相提並論，絕沒好事。那年10月「黑色星期一」華爾街大崩盤，至今仍是金融市場史上最恐怖的一天。也因...

美股早盤小漲！ADP小非農報告顯示就業降溫 助美債殖利率回跌

美股4日早盤小漲，主因是「小非農」就業報告結果低於市場預期，代表美國就業市場可能正在放緩，使美債殖利率從稍早觸及的16年...

OPEC+策略奏效 但分析師估油價9月或10月見頂

分析師表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產策略已奏效，以致第3季原油價格大漲，但尚未觸及每桶100美元價位。...

日圓兌美元貶破150後彈升遭疑 日本央行初步數據顯示3日沒干預匯市

根據日本銀行（央行）4日的數據，日本當局前一天很可能並未進場干預匯市，因為經常帳餘額預計落在市場預估的範圍內。

美國公債殖利率為何急遽上升？

美國10年期公債殖利率在9月上升約0.5個百分點，達到4.6%，10月3日更衝到4.727%。2022年曾有幾個月都出現這種升幅，甚至更高，因為當時聯準會（Fed）動輒升息0.75個百分點，且通膨持續上升。

美債市狂閃衰退警訊？「債王」岡拉克：是真是假周五見真章

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeff Gundlach）表示，美國公債價格直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。