美債市狂閃衰退警訊？「債王」岡拉克：是真是假周五見真章

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeff Gundlach）表示，美國公債價格直直落、殖利率持續走高，甚至升上16年來最高水準，正傳達出經濟衰退終於降臨的訊號。他將密切關注6日（本周五）出爐的美國9月非農就業報告，可能內含衰退將至的最新線索。

岡拉克3日晚間在社群媒體平台X（昔稱推特）上發文示警。他說，美債殖利率曲線迅速正常化，是美國步向衰退的一個凶兆。從去年開始，投資人就對衰退山雨欲來嚴陣以待，但久候不至。不過，這一回可能終於降臨。

岡拉克說：「美債殖利率曲線正以非常快的速度去倒掛（de-inverting）。從幾個月前（長債殖利率與短債殖利率之間的利差）的負108個基點，到現在縮小到負35個基點。應會敲響人人的衰退警鐘，而不只是繼續觀望衰退。」如果失業率只是攀升0.2個百分點，那將是衰退警戒。繫好安全帶吧。」

經濟學家用殖利率曲線來度量經濟健康度，通常殖利率曲線倒掛（即短債殖利率升到高於長債殖利率）被視為衰退即將降臨的可靠指標。數據顯示，自1960年代以降，每一波衰退來臨前，都出現殖利率曲線倒掛現象。

往例顯示，殖利率曲線倒掛後，隔一段時日衰退才會降臨；不過，據債市專家觀察，殖利率曲線在倒掛一段時日後，一旦開始正常化，那表示衰退前的倒數計時幾乎已快數完了。

道瓊市場數據顯示，自今年7月11日以來，美國2年期公債殖利率就一直高於10年期殖利率，是1980年以來最長一段倒掛期。僅望至美東3日下午，2年期和10年期美債利差已縮小到負34.7個基點，2年期殖利率為5.148%而10年期則為4.801%。

岡拉克預測，Fed去年3月來的一連串升息，不久將把美國經濟推落痛苦的衰退，預料可能在2024年上半年展開，反映勞動市場終於不敵Fed連串升息的壓力。他還預言，Fed將會降息因應，那將觸動美債格走高、殖利率回落。

另一位「債券天王」，也就是老債王葛洛斯（Bill Gross）3日也對利率節節升高的後果示警。他說，房貸利率躍上7.7%，很快就會「關閉房市」。