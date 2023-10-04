美股盤前重點／ADP報告顯示勞動市場降溫 英特爾FPGA部門拚三年IPO

美股期指4日盤前一小時持穩在平盤之上，主要是「小非農」報告出爐後美債殖利率反轉向下，稍早因美債殖利率不斷衝高，拖累亞洲到歐洲和美國股市走軟。專家解讀，投資人正開始接受利率將保持高檔更長一段時間的事實。

9月ADP新增聘僱人數遠低於預期

有「小非農」之稱的ADP報告顯示，美國9月民間企業增聘8.9萬人，從前一個月修正後的18萬人迅速滑落，也遠低於市場預期的增加16萬人。這份報告凸顯格外緊俏的勞動市場可能正在放緩，給予聯準會（Fed）一些暫緩升息的理由。

英特爾宣布FPGA部門獨立運作

英特爾3日發表聲明說，旗下的可程式化解決方案事業群（Programmable Solutions Group，PSG）自明年1月1日起將成為獨立實體。這項事業是英特爾在2015年收購現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠Altera公司後所成立，其晶片可用於為不同的用途進行客製化，英特爾股價盤前大漲2.4%。

美房貸高漲衝擊相關需求

根據「每日房貸新聞」的數據，受歡迎的美國30年期房貸固定利率平均值3日已上升至7.72%，繼續朝8%大關前進。全美抵押貸款銀行家協會（MBA）表示，這使美國的房貸需求已降至1996年來低點。

歐盟正式啟動調查大陸電動車補貼

歐盟正式對中國大陸巨額補貼電動車啟動為期一年的調查，可能在未來九個月內祭出徵收反補貼稅等臨時措施。根據歐盟4日的官方公報，歐盟執委會主席范德賴恩上個月宣布的這項調查，將聚焦於新型純電動車，以及北京當局提供的補貼。