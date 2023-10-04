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美債風暴如何驚擾全球市場？從「這4點」一覽無遺

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國債市最近壓力緊繃，波動劇烈，賣壓狂湧，在全球股、債市造成重大衝擊。美聯社
美國債市最近壓力緊繃，波動劇烈，賣壓狂湧，在全球股、債市造成重大衝擊。美聯社

美國公債市場賣壓狂湧，在全球股、債市掀起翻天覆地的衝擊。究竟美國債市最近壓力有多緊繃，波動有多劇烈？MarketWatch報導指出，從以下四個跡象可一覽無遺。

一、殖利率曲線倒掛程度急縮

先前有好一陣子，美國短期（如2年期）公債殖利率升得比長債殖利率快，呈現短債殖利率高於長債殖利率的反常現象，亦即所謂「殖利率曲線倒掛」。不僅如此，倒掛程度還很深，且持續倒掛時間寫下1980年代初以來最長紀錄。

市場普遍把殖利率曲線倒掛視為可靠的「經濟衰退」訊號，反映出交易員預料，聯準會（Fed）一連串猛烈的升息打通膨攻勢，恐把美國經濟推入衰退。

然而，情況已改觀。近幾個月來，隨著Fed開始示意升息循環或許接近尾聲，且政策利率維持在5%以上的時間可能比投資人預期來得久，美國較長期公債殖利率於是大幅躍升。因此，2年期與10年期殖利率差距日益縮小，如今已收斂到5月4日以來最窄，一如道瓊市場數據所示。

二、美債恐慌指數又動了起來

ICE美銀美林MOVE指數是衡量美國公債市場隱含波動率的重要指標，類似衡量美股標普500指數隱含波動率的「恐慌指數」，全名為芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）。換句話說，從MOVE指數的走勢，應可看出投資人認為債市波動有多劇烈。

今年3月美國爆發矽谷銀行（SVB）等區域銀行倒閉危機時，MOVE指數曾在3月17日衝上180.11的52周最高點，後來便上下震盪；現在該指數雖低於3月峰值，但9月債市賣壓狂湧，已再度推升MOVE指數，3升上報141.67。

一些策略師認為，MOVE指數可能持續攀高，直到美債殖利率見頂，才可能開始再度降下來。

三、熱門債市ETF跌到2007年來最低

iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼：TLT）是追蹤美國長債走勢的一檔熱門ETF，市場交投十分熱絡，管理的資產總額將近400億美元。

但這檔熱門ETF在最近債市賣壓中首當其衝，被美國長債價格猛跌拖累，道瓊市場數據顯示，2日（周一）收在86.93美元，是2007年8月以來最低收盤價。4日更跌到85美元出頭。

不過，也見到許多買家把握機會逢低買進，根據FactSet的資金流動數據，這檔ETF在止於9月29日的一周之內吸引超過9億美元資金流入，是7月來最大單周吸金量，也是今年來次高。

四、30年期公債交易價格比面值腰斬

買進新發行美國公債的投資人，將能享有高殖利率的好處。但若投資人持有的是數年前發行的低票息舊債，市場價值便大幅縮水，有的情況跌幅很深。

舉例來說，FactSet的資料顯示，2020年春季發行的美國30年期公債票息僅1.25%，如今市場交易價格已跌到每1美元面值46美分，是史上最低。

對銀行、保險公司來說，由於這些專業投資人很可能已經持有數年前發行的30年期美債，所以或許已蒙受超過50%的票面損失。

這使銀行承受莫大壓力。所幸Fed在3月間銀行業動盪時推出緊急放款機制，允許銀行拿跌破面值的美國公債和政府擔保證券作抵押品貸款，以提高流動性並且避免認賠賤價拋售。此放款機制有助遏止銀行業危機擴大，但預定實施到2024年3月為止，除非獲得展延。

美銀全球（BofA Global）警告，除非年底前美國公債價格大漲、殖利率陡降，否則美國政府發行的長債即將締造一項史無前例的紀錄：連跌三年。

殖利率竄升已打擊美國股市，美股標普500指數3日收在6月初來最低，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數也以5月底來最低價位作收。

債市 ETF 美國公債

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