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美系分析師：晶片業景氣未再惡化 Nvidia與英特爾將脫穎而出

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
KeyBanc資本市場公司看好在當前市況中，輝達（Nvidia）與英特爾（Intel）表現將能脫穎而出。路透
KeyBanc資本市場公司看好在當前市況中，輝達（Nvidia）與英特爾（Intel）表現將能脫穎而出。路透

KeyBanc資本市場公司發布最新的供應鏈確認報告指出，雖然半導體產業景氣還沒回升，但至少沒有再惡化，看好在當前市況中，輝達（Nvidia）與英特爾（Intel）表現將能脫穎而出。

巴隆金融周刊 （Barron's）報導，KeyBanc分析師維恩（John Vinh）2日發布報告指出，KeyBanc的每季供應鏈發現結果好壞參半，中國大陸情勢依然疲弱，還沒復甦，來自亞洲的回饋意見顯示需求仍廣泛低迷。

然而，維恩也說，至少半導體業景氣「並未大幅惡化」，應能讓投資人稍感寬心，在當前疲軟的需求環境下，有兩家公司的表現正脫穎而出：維恩提高對輝達與英特爾的營收預測，理由是產品需求好轉。

他指出，輝達正受惠於生成式人工智慧（AI）的市場興趣日增、以及需求轉向該公司更高階的H100資料中心晶片。他說，納入輝達晶片的AI伺服器需求「極為熱絡」，「輝達仍具備受惠於AI／機器學習資料中心長期成長的獨特地位」，「我們認為競爭風險有限，預期輝達持續主宰雲端與企業成長最快的工作量領域之一」。

維恩重申給予輝達股票的「優於大盤」評級，並調高股價目標價至750美元，高於原先的670美元。輝達股價在4日美股盤前小跌0.5%至432.90美元。

維恩說，英特爾不是輝達，事業卻有許多強韌之處。他說，英特爾最新款伺服器晶片Sapphire Rapids正開始「大量」增產，個人電腦（PC）需求也未惡化，這兩者都是英特爾事業的正面跡象，因而提高對英特爾的營收預測至530億美元，高於原估的523億美元。

他維持給予英特爾股票的符合大盤評級，認為股價公允價值為35美元；他並未給英特爾正式目標價。英特爾股價在4日美股盤前大漲2%至36.40美元。

半導體 美股 英特爾 輝達 AI

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