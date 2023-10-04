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曾因1事讓旺宏董座心有餘悸 北歐航空股價暴跌逾96%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
北歐航空3日發表破產重整計畫，不僅公司股票將全數下市，現有股東也得不到任何賠償，導致其股票4日早盤暴跌逾96%。路透社
北歐航空3日發表破產重整計畫，不僅公司股票將全數下市，現有股東也得不到任何賠償，導致其股票4日早盤暴跌逾96%。路透社

記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求，9月初展開久違的出差之旅，沒想到搭乘的「SAS北歐航空」，將應該出現在巴黎的行李送到哥本哈根，讓他進行了一趟「驚奇之旅」，他也以自身經歷，告誡親友「以後不要搭SAS！」

北歐航空公司（SAS）去年已在美國聲請破產保護，3日盤後發表一份破產重整計畫，表示公司股票不僅未來將從所有交易所下市，所有股東目前手中的股票價值也將歸零，導致該公司4日早盤股價一度暴跌逾96%，報每股0.0108瑞典克朗。

路透報導，北歐航空3日宣布，美國投資公司Castlelake和法荷航空（Air France-KLM）將和丹麥政府一起成為其新的主要股東；Castlelake將持有約32%股權、法荷航空持有約20%，丹麥政府則將持有約26%。

這項破產重整計畫的總投資規模將為129億瑞朗（11.6億美元），公司股票未來將從斯德哥爾摩、哥本哈根和奧斯陸證交所下市，「由於優先度較高的債權人在此過程也無法獲得完全清償，現有股東們很不幸地將得不到任何賠償。」

經過多年成本過高問題和新冠疫情導致的顧客需求下滑後，這家北歐最大航空公司去年年中在美國聲請破產保護。

瑞典斯堪地銀行（SEB）首席經濟學家馬古努森表示，北歐航空保住了公司、員工和乘客，對這家公司來說是個好消息，但其現有的25萬名股東，包括散戶、大型機構投資人和瑞典政府，將看到他們的資產價值化為雲煙。

至少兩名股東3日表達了他們對這項決定的不滿，但不清楚他們是否會訴諸法律行動。

一名瑞典投資人厄恩斯壯告訴路透：「我對美國法庭能否決定一家瑞典上市公司的所有人應該放棄其股票，且不給予現有股東任何補償，有很大的問號。我很難理解這件事情。」他說，他已減持該公司股票，但對於是否會和其他散戶一起向公司求償，他認為還言之過早。

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