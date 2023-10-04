快訊

早晨財經速解讀／就業太強勁？10年債殖利率再創高！拜登2024恐有通膨大變數

誰才是愛國之光？中國大陸「辱華奧特曼」舞台劇衝突事件

威尼斯遊覽車墜毀爆炸至少21死12傷 市長：現場慘如世界末日

油價從三周低點反彈收紅 金價探七個月新低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周二（3日）在跌至三周低點後回升，小幅收高，美元走強和全球經濟趨緩的跡象給油價造成壓力，但原油供應緊縮提供了支撐； 金價徘徊在七個月低點附近，受到美元走強和美債殖利率上升拖累。

油價周二收漲

布蘭特原油12月期貨收盤上漲0.21美元，漲幅0.23%，報每桶90.92美元，盤中一度跌至89.50美元，為9月8日以來最低。

西德州原油11月期貨結算價上漲0.41美元，漲幅0.46%，報每桶89.23美元。盤中低見87.76美元，為9月12日以來最低。

早盤油價下挫，因美元兌一籃子主要貨幣升至10個月高點，此前美國職位空缺數據顯示勞動力市場仍然緊張，可能促使聯準會在下個月升息。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「我們看到殖利率和美元出現了令人難以置信的上漲，這引發了人們對未來需求的擔憂。」

利率上升和美元走強使石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，這可能會抑制石油需求。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯上個月決定將減產延長到今年年底之後，投資人持續關注關注供應面的最新情況。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）預料將在周三的會議上維持產量政策不變，維持市場上原油供應緊張。

金價寫七個月新低

現貨黃金價格下跌0.27%至每英兩1,823.02美元，此前曾觸及3月初以來最低。

美國黃金期貨收盤下跌0.3%，報每英兩1,841.50美元。

美國8月職位空缺意外增加，顯示勞動力市場狀況緊張，可能迫使聯準會下月升息。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「職缺報告令市場感到意外，因為它提高了再次升息的前景，但也降低了美國經濟放緩的預期，令貴金屬承壓。」

目前市場焦點是周五將公布的9月非農就業數據。

現貨銀漲0.6%，至每英兩21.20美元。白金下跌0.7%，至每英兩871.40美元。

鈀金下滑1.5%，至每英兩1,183.20美元，為2018年底以來最低。

美國 油價 金價

延伸閱讀

油價連三降！明日起國內汽、柴油各調降0.3元及0.2元

油價大漲3% 布蘭特油一度突破97美元 金價失守1,900美元

全球成長最快的國家在這裡！未來五年經濟增長估逾100%

赴港買黃金回深圳轉賣引熱議 專家指可能涉走私

相關新聞

美AI晶片銷陸擬擴大管制 輝達、超微出貨恐受阻牽動台鏈

路透報導，拜登政府已警告北京當局，最早會在10月初更新限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定。外界普遍預期，美方...

日圓兌美元貶破150關卡後急升 日本疑似進場阻貶

日圓兌美元周二短暫跌破150關卡後轉而大幅走強，市場人士研判日本決策者已採取干預措施來支撐日圓。

美債殖利率攀16年新高 道瓊大跌430點、那指下挫1.87%

美股暴跌，美債殖利率觸及2007年以來的最高水平，引發人們擔心利率上升將凍結房市並使經濟陷入衰退。

2022年10月以來首見！日圓貶破150 加深東京進場干預臆測

強勁經濟數據及聯準會（Fed）官員偏鷹的貨幣政策談話，推升美國公債殖利率急遽走高，促使美元3日對亞洲貨幣強勢挺升，日圓在...

達里歐：台灣是美中矛盾核心 對陸晶片限制類似二戰前對待日本

橋水基金創辦人、美國億萬富豪投資人達里歐（Ray Dalio）周二接受彭博電視訪問時指出，台灣問題是美國與中國大陸之間眾...

油價從三周低點反彈收紅 金價探七個月新低

國際油價周二（3日）在跌至三周低點後回升，小幅收高，美元走強和全球經濟趨緩的跡象給油價造成壓力，但原油供應緊縮提供了支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。