油價從三周低點反彈收紅 金價探七個月新低

國際油價周二（3日）在跌至三周低點後回升，小幅收高，美元走強和全球經濟趨緩的跡象給油價造成壓力，但原油供應緊縮提供了支撐； 金價徘徊在七個月低點附近，受到美元走強和美債殖利率上升拖累。

油價周二收漲

布蘭特原油12月期貨收盤上漲0.21美元，漲幅0.23%，報每桶90.92美元，盤中一度跌至89.50美元，為9月8日以來最低。

西德州原油11月期貨結算價上漲0.41美元，漲幅0.46%，報每桶89.23美元。盤中低見87.76美元，為9月12日以來最低。

早盤油價下挫，因美元兌一籃子主要貨幣升至10個月高點，此前美國職位空缺數據顯示勞動力市場仍然緊張，可能促使聯準會在下個月升息。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「我們看到殖利率和美元出現了令人難以置信的上漲，這引發了人們對未來需求的擔憂。」

利率上升和美元走強使石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，這可能會抑制石油需求。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯上個月決定將減產延長到今年年底之後，投資人持續關注關注供應面的最新情況。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）預料將在周三的會議上維持產量政策不變，維持市場上原油供應緊張。

金價寫七個月新低

現貨黃金價格下跌0.27%至每英兩1,823.02美元，此前曾觸及3月初以來最低。

美國黃金期貨收盤下跌0.3%，報每英兩1,841.50美元。

美國8月職位空缺意外增加，顯示勞動力市場狀況緊張，可能迫使聯準會下月升息。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「職缺報告令市場感到意外，因為它提高了再次升息的前景，但也降低了美國經濟放緩的預期，令貴金屬承壓。」

目前市場焦點是周五將公布的9月非農就業數據。

現貨銀漲0.6%，至每英兩21.20美元。白金下跌0.7%，至每英兩871.40美元。

鈀金下滑1.5%，至每英兩1,183.20美元，為2018年底以來最低。