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沙國擬調漲11月銷往亞洲油價將是連五升 站上今年來最高

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
在沙烏地阿拉伯延長自願減產，和市場對石油需求仍強等因素支撐下，沙國可能調高11月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），將是連續第五個月調漲。路透
在沙烏地阿拉伯延長自願減產，和市場對石油需求仍強等因素支撐下，沙國可能調高11月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），將是連續第五個月調漲。路透

最新公布的調查顯示，在沙烏地阿拉伯延長自願減產行動，和亞洲地區的石油需求仍強等因素支撐下，沙國可能調高11月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），將是連續第五個月調漲。

路透最新的調查顯示，沙國國家石油公司（Saudi Aramco）11月運往亞洲的阿拉伯輕原油OSP，每桶可能調高0.45~0.5美元，可能寫下此種等級原油今年以來的最高價。據調查，該公司還預料調漲中級和重級原油價格，每桶預估調漲0.3~0.4美元不等。

沙國已調漲上月運往亞洲的原油價格。沙國上月5日宣布，將把每日自願減產100萬桶原油的時程延長至今年底，俄羅斯同日也宣布，將每日減產30萬桶的行動延至今年底。

外界對原油吃緊的疑慮，已造成上月原油逆價差擴大。以中東基準杜拜原油為例，第一個月與第三個月的平均價差擴大至每桶2.59美元，高於前月的2.03美元。

油價 沙烏地阿拉伯

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