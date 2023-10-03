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美股盤前重點／禮來將以14億美元 收購癌症治療開發商Point Biopharma

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
禮來藥廠（Eli Lilly）宣布，將以約14億美元收購癌症治療開發商Point Biopharma，激勵後者股價盤前飆漲85%。路透
禮來藥廠（Eli Lilly）宣布，將以約14億美元收購癌症治療開發商Point Biopharma，激勵後者股價盤前飆漲85%。路透

隨著美國10年期公債殖利率衝上16年來最高，美股期指3日盤前走低，道瓊跌逾百點，標普和那指分別挫跌0.5和0.6%，特斯拉盤前跌1.5%，台積電ADR跌0.7%。以下為美股盤前重點整理。

禮來將收購Point Biopharma 後者股價飆

禮來藥廠（Eli Lilly）宣布，將以每股12.5美元的現金、總額約14億美元，收購癌症治療開發商Point Biopharma。這筆價碼較Point Biopharma昨日收盤價溢價87%左右。Point Biopharma股價盤前飆漲85%。

美銀調升HP評級至「買進」

美國銀行（BofA）將該公司惠普（HP）的投資評級，從「遜於大盤」（Underperform）調升至「買進」，認為這家PC製造商的基本面將改善。惠普盤前上漲2.5%。在此之前，申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司於9月28、29日和10月2日再度賣出惠普股票510萬股，價值約1.42億美元，外界推估可能是認賠出售。波克夏如今仍持有10.2%的惠普股票，價值約26億美元。

Fed官員：可能還沒完成升息

美國克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，在通膨壓力持續存在的情況下，聯準會（Fed）很可能還沒有完成升息。梅斯特並表示，目前的政府預算赤字水平不會阻礙Fed使通膨率回落至2%的工作。梅斯特還稱，美元作為世界最大準備貨幣的地位並未面臨被取代的危險。美元保持堅挺，兌日圓逼近150價位。

Google反托辣斯案 微軟CEO出庭作證

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）2日在美國具有重要意義的Google反壟斷訴訟案的證人席上表示，Google使用了不公平的手段，阻礙微軟Bing搜尋引擎的發展。他也說，Google在人工智慧（AI）市場上的競爭行為，值得檢討。他抱怨，訓練AI所需要的大量內容，Google以出高價和獨家供應等手法，綁住內容出版商。微軟和Google母公司字母盤前都跌0.9%。

日本批准補助1,900多億日圓 協助美光廣島廠導入EUV

日本經濟產業大臣西村康稔今天表示，日本政府已批准多達1,920億日圓（13億美元）補貼，支持美光在廣島廠生產新一代晶片，主要是協助美光引進艾司摩爾（ASML）的EUV設備。美光盤前跌1.2%。

美國 Fed 美股

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