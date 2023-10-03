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美國罷工滾雪球 專家：通膨副作用

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
好萊塢、汽車產業、物流業者與星巴克員工今年都曾踏上街頭，美國罷工文化已悄然成形。（Photo by peoplesworld on Flickr under C.C. License）
好萊塢、汽車產業、物流業者與星巴克員工今年都曾踏上街頭，美國罷工文化已悄然成形。（Photo by peoplesworld on Flickr under C.C. License）

好萊塢、汽車產業、物流業者與星巴克員工今年都曾踏上街頭爭權益，美國罷工文化已悄然成形！專家指出，美國勞動法規對勞工的保障相對薄弱，而通膨壓力不減，加上資方不願調薪，眾多勞工才走上街頭，爭取權利。

罷工文化悄然成形

BBC》報導，儘管美國編劇公會近日與影視產業達成和解，終止了罷工行動，但演員工會仍持續罷工，美國汽車工人也持續盤據於街頭，持續要求加薪36%、改善工作保障、增加退休人員工資等。

洛杉磯時報》報導，許多飯店員工最近也於洛杉磯街頭高舉「要求加薪」的標語，另外像是護士、飛行員等第一線工作人員也紛紛投入罷工的行列。這些企業都要求：更公平的薪資、更好的工作保障與職場安全。

哈佛法學院勞工與公平經濟中心董事布洛克說，與經濟相近的國家相比，美國的勞動法仍相對薄弱，因為目前企業解雇工人的模式仍符合法規，導致工會很難煽動群眾來罷工，但今年卻出現史無前例的罷工規模，恐怕也是勞工最無奈的時刻。

被通膨逼上街頭

專家指出，美國勞工之所以願意站出來罷工，主要原因就是因為通膨狀況嚴重，美國經濟前景又不明確，雇主不願意提高工資，使得工人生活壓力變得更加龐大。

此外，當美國愈來愈多勞工願意走上街頭時，媒體對此類罷工的報導也逐漸增加，更引發不少名人的支持。如美國總統拜登就公開表示，支持罷工的汽車工人；喜劇演員杜魯凱利就自費50萬美金，來養活加州罷工的編劇。

如果美國工人看到罷工運動能夠發揮作用的話，該國可能也會出現罷工文化。事實上，美國歷史的大規模罷工，最後都為勞工帶來不錯的結果，包括減少工時、讓企業更重視職業安全等。

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罷工 美國

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