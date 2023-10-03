Meta考慮推出無廣告付費版IG、FB 在手機上滑450元起跳

根據Meta Platforms提交給監管機構的文件，這家社群媒體公司考慮為歐洲使用者推出Instagram或Facebook（臉書）的無廣告版本，在手機上使用的每月收費接近14美元（新台幣約450元）。

華爾街日報報導，Meta在近幾周內提交給監管機構的提案顯示，如果歐洲的使用者不同意讓該公司利用他們在網路上的活動資料做為投放目標廣告的基礎，那麼使用者可選擇付費的無廣告版本。但消息人士說，用戶也可以選擇繼續免費使用附帶有個人化廣告的Instagram和Facebook。

消息人士表示，Meta已向監管機構表示，將向在桌上型電腦使用Facebook或Instagram帳號的用戶收取每月10歐元（10.46美元）的費用，每個額外相關帳號收取約6歐元。如果是手機等行動裝置上使用，收費將提高至每月13歐元，因為Meta將計入蘋果和Google的應用程式商店程式內購買抽佣的費用。

換句話說，這代表歐洲民眾如果想在手機上使用無廣告版本的Instagram，必須支付13歐元（近14美元）的費用；若只在桌上型電腦同時使用Instagram和Facebook帳號，收費為16歐元（近17歐元，相當新台幣約540元），這不包含在手機上使用的費用。

這項提案是Meta規避歐盟規定的一步，這些規定可能會限制Meta在未經用戶同意的情況下，向用戶展示針對個人投放廣告的能力，此舉不利Meta的營收主要來源。

Meta的主管在9月與愛爾蘭隱私監管機構和布魯塞爾數位競爭監管機構舉行的會議上，詳述這套收費計畫，另外也分享給其他歐盟隱私監管當局以尋求意見。

Meta為核心服務規劃推出付費訂閱選項，代表該公司的重大轉變。Meta執行長祖克柏長期來堅持這些核心社群服務應該維持免費，靠廣告來支撐，因為這可讓人們無論收入多寡都能使用平台。不過，祖克柏對於提供付費版以應付日益緊縮的隱私檢視也持開放態度。例如今年稍早，由於Snapchat、X等社群平台紛紛朝付費訂閱制前進，Meta也推出一項收費的使用者認證服務。

至於美國和其他市場，預料短期內還不會推出無廣告的Instagram或臉書付費版本。Meta相關的收費提案是專門為滿足歐盟監管機構的要求所提出，因為歐盟尋求業者在向用戶投放高度個人化廣告之前，必須先徵得用戶同意。

目前不清楚愛爾蘭或布魯塞爾的監管機構是否認為Meta的新計畫符合歐盟法律，或是否堅持Meta提供更便宜甚至免費、但附有非個人化廣告的版本。

一些知悉提案的人士表示，監管機構面臨的一項問題是，Meta提議無廣告收費版對多數人而言是否太過昂貴，就算他們不想讓數據被用於目標廣告投放，但也付不起收費的無廣告版本。