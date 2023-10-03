Fed維持高利率是否拖累美股 策略師看法不一

美股是否能在長時間維持較高利率的現實下繼續今年漲勢，華爾街知名美國股票策略師抱持不同看法。

今年不改看空立場的摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）認為，實質利率和股票回報之間的負相關度增強，可見利率再度成為影響股票表現的決定因素。美銀策略師 Savita Subramanian則認為，就算利率 居高不下，美股仍有可為。

威爾森10月1日寫給客戶的報告中說：「從7月中旬以來，股市的性格發生了明顯的變化。」他說，美股上個月在聯準會（Fed）後下跌，表明投資人開始質疑「長時間維持較高利率」的論述。

美銀 Subramanian則持相反論點，他認為，即使借貸成本保持高位，仍有看漲的理由。首先，有比率多達50%的大型股縮為小型股，這是近幾十年來出現的逆轉，這代表資金成本上升，已經「淘汰了弱者」，也讓標普500指數保持良好狀態。

Subramanian指出，在1985年至2005年期間，當實際利率為3.5%時，標普500指數年平均回報率為15%。

另一位「大空頭」、摩根大通的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）也加入論戰，他提醒，投資人樂見Fed即將結束升息周期、消費者韌性、勞動市場強勁以及經濟軟著陸，此情此景和2007年全球金融危機之前並無二致。

克蘭諾維奇向客戶提出的報告說，雖然情況不一定與2007-2008年相同，但相似之處足以值得謹慎對待。

他提醒，美元、布蘭特原油和債券殖利率走高，仍然是「出問題且至終難以為繼的混雜狀態」

他說，債市潰跌可能被視為「較長時間維持較高利率」會帶來痛苦的跡象。