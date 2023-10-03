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台積電ADR漲0.9% 和輝達聯手拉抬費半

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周一上漲0.9%，收在87.65美元，較台北交易溢價近6%。費城半導體指數上漲0.4%。

美國股市周一受到美債賣壓牽累，投資人消化聯準會（Fed）官員談話提到是否繼續升息的訊息。那斯達克綜合指數則受輝達（Nvidia）激勵而上漲。

輝達逆勢上漲2.9%，高盛將這家晶片設計納入列入確定買進名單，這是高盛最看好的股票名單。輝達和台積電ADR也成為費半指數中漲幅最大的兩檔個股。

道瓊工業指數下跌74.15點，跌幅0.2%，收在33,433.35點；標普500指數微漲0.34點，報4,288.39點；那斯達克綜合指數漲88.45點，漲幅0.7%，收在13,307.77點。羅素2000小型股指數下跌1.6%，年初至今轉為下跌。

台灣加權股價指數周一大漲203.57點，漲幅1.2%，收在16,557.31點，台積電漲1.9%收在533.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 121.16 0.00 111.00 9.16

中華電 CHT 115.62 -0.17 116.50 -0.76

台積電 TSM 564.89 +0.86 533.00 5.98

聯電 UMC 45.31 -0.42 45.75 -0.97

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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