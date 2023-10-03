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印尼學者示警 雅萬高鐵巨債恐陷中國債務陷阱

聯合報／ 國際中心／綜合報導

雅萬高鐵印尼總統佐科威任內重大建設，也將成為他明年卸任後的政治遺產。但前官員和學者都示警，印尼未來將無法逃避雅萬高鐵工程帶來的龐大債務，且可能讓印尼陷入中國的「債務陷阱」。

中國二○一五年取得雅萬高鐵工程後，中國中鐵等中資國營企業與印尼國營企業合組「印尼中國高鐵公司」（ＫＣＩＣ）負責興建計畫。起初，中國提出的預算為五十五億美元，後來增至六十億美元卻仍不足，過去幾年因工程延宕及建材上漲等因素，最後成本嚴重超支十二億美元。

這筆超支費用經過兩國協議，印尼按股權比率承擔百分之六十、中國百分之四十，並由中國國家開發銀行提供五點六億美元貸款給印尼，以支付超支的十二億美元中的部分費用，其餘則由「印尼中國高鐵公司」負責。

根據中國一開始的提案，建造雅萬高鐵的費用是由中國國家開發銀行貸款百分之七十五給印尼，還款期四十年，寬限期十年，「印尼中國高鐵公司」籌措百分之廿五，且承諾不會用到印尼國家預算，也不會要求印尼政府提供擔保。

不過，因成本大幅超支，印尼現在必須投入國家預算以負擔超支費用。另外，中國政府也希望印尼官方提供貸款擔保。

專家指出，雅萬高鐵遇到如此窘境是因為當初預算估算過於樂觀，但因印尼已砸下龐大資源建造高鐵，且佐科威將其視為重要政績，因此不可能放棄建設。

印尼大學經濟學者菲特拉向中央社指出，他認為若當初雅萬高鐵是與日本合作，就不會有超支情況。他舉例，由日本承攬的雅加達捷運工程，施工時程及成本預算都沒出現類似問題，就算後來建造成本因疫情等無法抗拒原因超支，也是由日本自行吸收。

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