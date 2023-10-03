世銀示警 亞洲展望 50年來最糟

世界銀行以中國大陸成長疲軟、利率仍居高不下，及債務水準攀高等理由，下修開發中東亞及太平洋地區經濟體今明兩年的成長預測，並警告亞洲將面臨50年來最差的經濟展望。

根據世銀2日發布的10月報告，東亞和太平洋地區的發展中經濟體今年預估將成長5%，略低於4月預測的5.1%，明年的成長率也由4月預估的4.8%下調為4.5%。這項悲觀預測凸顯人們日益擔心中國大陸成長放緩的程度對亞洲其他地區的影響。

世銀現在預測，大陸今年成長率維持先前預估的5.1%不變，但明年成長率由4月預估的4.8%降為4.4%，理由包括：長期結構性因素、債務水準上升以及房地產業疲弱。世銀在報告中說，中國大陸經歷的情況對整個地區都很重要，大陸的成長率每下降1個百分點，這個地區的成長率就會減少0.3個百分點。

世銀預測顯示，若不計新冠疫情、亞洲金融風暴及1970年代全球石油危機的特殊事件，身為世界主要成長引擎之一的亞洲經濟成長速度，將是1960年代晚期以來最緩慢。這項悲觀的預測還顯示，美國根據「通膨削減法」和「晶片與科學法」所實施的工業及貿易政策，正在打擊此區多數經濟體，當然也包括中國大陸在內。

全球需求疲軟也正對亞太地區造成影響。與去年第2季相比，印尼和大馬商品出口下降逾20%，大陸和越南商品出口減少逾10%。政府、企業及家庭債務增加，也進一步削弱了成長前景。

世銀特別指出，此地區的政府債務顯著增加，企業債務水準迅速攀升，特別是中國大陸、泰國和越南。政府債務水準攀高可能會限制公共和私人投資，並可能導致利率上升，從而增加私人企業的借貸成本。