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美債殖利率反彈 道瓊早盤疲軟、Nvidia逆勢漲逾2%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國長債殖利率觸及16年最高，抵銷了美國政府躲過暫時關門引發的樂觀情緒，美股2日早盤漲跌互見，但受分析師看好的輝達（Nvidia）大漲。 路透
美國長債殖利率觸及16年最高，抵銷了美國政府躲過暫時關門引發的樂觀情緒，美股2日早盤漲跌互見，但受分析師看好的輝達（Nvidia）大漲。 路透

美國長債殖利率觸及16年新高，引發全球債市賣壓，抵銷了美國政府躲過暫時關門引發的樂觀情緒，美股2日早盤漲跌互見，但輝達（Nvidia）大漲逾2%，台積電ADR也漲逾1%。

道瓊工業指數早盤跌110點，或0.32%；標普500指數跌0.12%，那斯達克綜合指數漲0.3%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲1.2%。

輝達則上漲2.5%。花旗分析師馬力克（Atif Malik）認為，要是輝達的次世代人工智慧（AI）晶片「B100」，發布時間從明年下半提前至明年上半，可望解鎖新一波漲勢，他說，要是B100採用台積電的3奈米製程，並使用「小晶片」（chiplet）堆疊技術，將是重大的科技進展。

美國國會周末趕在最後一刻達成協議，政府躲過停擺厄運，一度讓市場略感安心，但眾人焦點隨即轉往利率，美國10年期公債殖利率2日早盤攀漲逾6個基點至4.64%，寫2007年來最高。

美國政府暫時無須關門，交易者加碼押注聯準會（Fed）將在11月會議調升利率。11月升息機率從9月底預估的25%，如今升至30%以上。

另外，飆漲油價可能會推高通膨。交易者賭注原油會繼續供不應求，原油期貨上季已大漲30%，2日早盤續揚。

投資人擔心股市突然反轉，積極尋求避險。有美股「恐慌指數」之稱波動率指數（VIX），與VIX相關的選擇權交易量，即將改寫歷史紀錄。

據芝加哥選擇權交易所（Cboe），VIX相關選擇權的交易量，今年迄今每天平均為74.2萬口，比2017年全年最高紀錄的72.3萬口，多出40%。

另外，比特幣價格逼近兩個月高，加密貨幣相關個股如Riot Platforms、Coinbase等均漲。

指數 美國 台積電 美股 半導體

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