日銀9月開會討論影響寬鬆退場的因素 日債跌、日圓續貶

日本央行（日銀）周一公布9月開會與會決策官員的意見摘要顯示，決策委員討論自超寬鬆政策退場時必須考慮的各種因素。

從這份摘要加上日銀總裁植田和男上周五演講談到退場路線，可見日銀正緩步為結束負利率政策做準備。

日本10年期公債殖利率今天漲至十年來最高水準，日圓兌美元一度貶值0.3%至149.80日圓，逼近150大關。

摘要顯示，與會部分委員強調，有必要維持利率寬鬆，其中一人表示，要結束殖利率曲線管控和負利率政策，前題是「物價目標必須成功達標」。也有多位委員進一步列出未來退場的條件和可能時機。

其中一位委員表示，明年3月止的本財政年度下半年度將是決定日銀物價目標能否實現的「重要時期」。

另一位委員表示，日本央行2%的通脹目標似乎已「明顯在望」，這表示日銀明年1月至3月左右或許能夠確定是否能實現目標。

市場交易人士表示，由於日銀這番偏鷹說法，日本10年期公債殖利率一度漲到0.75%，是十年來最高水準，接近日銀所設的1%上限。

不過，也有一位委員認為，「即使日銀要終止負利率政策，如果實質利率仍為負值，仍可視為寬鬆貨幣政策的延續。重要的是，日本央行要謹慎地就此進行溝通。」

一位委員說，在退出超寬鬆政策的未來階段，日銀不僅應考慮如何處理殖利率曲線管控，也應考慮是否需要繼續購買日本公債以外的資產。

在9月會議上，日本央行維持超低利率，並承諾在通脹持續達到目標之前繼續支持經濟。