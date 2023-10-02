快訊

38歲「中國巴菲特」突傳死訊 網傳旗下基金踩雷地產股

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨、西半部留意「狹管效應」

全球債市Q3慘賠 債券殖利率漲勢不知何時方休？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美德義10年期公債殖利率Q3創下一年來最大漲勢。/擷自路透
美德義10年期公債殖利率Q3創下一年來最大漲勢。/擷自路透

在財政疑慮和對高利率長時間居高不下的疑慮下，全球公債在第3季暴跌，有些投資人悲觀認為，債市還會進一步下跌。

走勢與債券價格相反的美國公債殖利率9月止一季創下一年來最大單季漲幅，令原本指望能從去年鉅額損失扳回一城的債券基金經理人大失所望。

公債殖利率今年初曾浮現觸頂跡象，但最近幾周由於各大央行重新展現鷹派之場，殖利率再次揚升。

以美國為例，指標10年期公債殖利率目前徘廻於位於4.57%，接近16年高峰。不乏投資人預料殖利率可能漲到5%，達到2007年以來最高。根據美銀數據，公債正步入第三年下跌之勢，這將是美國歷史上絕無僅有的現象。

債券收益率飆升還損及股市，歐美股市今年首次季線收低，在美國公債收益率的領漲下，美元反彈，全球匯市也被震撼。

PGIM Fixed Income聯席投資總監Greg Peters說有說：「利率將長時間維持較高水準，市場終於消化這個傾向。」

貨幣政策的預期心理始終是左右市場的一大關鍵：Fed上個月預測利率在2024年大部分時間仍將維持在目前水準，如此鷹派立場令投資人大為震驚。

投資人不得不隨即調整，市場如今押注Fed政策利率（目前為5.25%-5.50%）到2024年底將降至4.6%，遠高於8月底預測的4.3%。

同樣地，由於決策者堅持將高利率維持更長時間的說法，投資人也延後對歐洲央行降息的預期。從利率期貨市場定價來看，歐洲央行的基準存款利率到2024年底將從8月底的3.25%左右升到約3.4%。

財政狀況疑慮

法國興業銀行(Societe Generale)外匯策略全球主管Kit Juckes指出，央行的鷹派取向讓長債黯然失色，在殖利率曲線倒掛的情況下，殖利率仍然低於短債。

他說：「看起需要一個痛苦的價格發現的過程，才能為所有美債找到足夠的買家。」

今夏以來，由於美國預算赤字飆升，信評機構惠譽8月下修美國信用評級，讓投資人深感不安。同時，Fed正推動「量化緊縮」（QT），這是Fed2020年為支撐市場而大規模購債的反向操作。

因此，安聯環球投資資深投資組合經理Mike Riddell說，「殖利率會上升，直到投資人相信長天期債券對這種供給量增加做出補償」。

美國10年期公債殖利率第3季上漲76個基點，創一年來最大單季漲幅。

財政疑慮不僅限於美國。在義大利，10年期公債殖利率也創下一年來最大季度漲幅，上漲70個基點至4.80%。在義大利政府上修預算赤字目標並下調經濟成長預期後，殖利率周四升至2012年以來最高。

德國10年期公債殖利率是歐債指標，上季上漲45個基點，達到2.84%。

殖利率要漲到何時方休？

對於債券殖利率會漲多高，投資者人不斷修正。美銀策略師說，通膨「僵固」能將美國10年期殖利率推高至5%，荷蘭國際集團（ING）認為德國10年期殖利率可能漲到3%。

天利投資資深利率分析師Ed Al-Hussainy認為，殖利率快速上升「超出了基本面應有的水準，使我們現在處於高度投機的領域」，他認為殖利率達到5%的「可能性很大」。

不過，也有投資人看到了機會。

駿利亨德森投資美國固定收益主管 Greg Wilensky說：「我們已經接近緊縮周期的尾聲，有很長一段時間，我們認為市場對降息的預期過於超前了。但在過去的三四個月裡，我們情況已經發生逆轉。」

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder周四在CNBC會議上表示，他青睞中短期債券，還一直購買商業票據。

Allspring Investments基金經理人Noah Wise認為，殖利率會在12月走低，屆時投資人對Fed貨幣政策軌跡會有更清晰的看法。他說：「當投資人看到Fed有可能保持觀望時，這個市場就不會那麼恐怖了，」

美國 投資人 Fed

延伸閱讀

生技股 擁長線利多

6成6國人 盼對美中維持等距

元大金、中信金 外資挺

Q3最終交易日大多止跌回升 全球股市反彈…埋伏筆

相關新聞

日本拉麵不敵物價上漲現倒閉潮 「千圓之壁」走向價格兩極化

拉麵是世界知名的日本國民美食，在日本的大街小巷，都不難找到各式各樣拉麵店的蹤跡。然而，近年來因為原物料大漲，使得許多日本拉麵店，也面臨到經營上的困難，許多店家因此關門大吉，而剩餘的拉麵店中，則碰到兩極化發展的抉擇。

世界銀行示警：亞洲面臨半世紀以來最糟糕經濟前景

世界銀行下修對中國大陸明年經濟成長的預測，並提出警示，由於美國保護主義和債務水準上升構成阻力，東亞及太平洋地區開發中經濟...

日銀9月開會討論影響寬鬆退場的因素 日債跌、日圓續貶

日本央行（日銀）周一公布9月開會與會決策官員的意見摘要顯示，決策委員討論自超寬鬆政策退場時必須考慮的各種因素。

阿根廷美元化恐爆危機

你是領先的候選人，甚至很有機會當選一個沒有總體經濟政策可信度國家的總統；借用幾位經濟學家的話來說，國家的政治體系「往往無法達成有效的跨期更迭」，因而無可避免地「導致有缺陷的公共政策」。

華爾街空軍面臨散戶大軍和監管機構夾殺 咬牙度日

華爾街上向來有一種投資人專挑財報有蹊蹺的企業作為標的，試圖從中獲利；但對這些做空者來說，近期已然黯淡的日子正變得更加灰暗。

美交友軟體推平價服務 吸引Z世代

交友軟體擁抱人工智慧（AI），並增加高階和折價方案的訂閱選項，盼能在成長趨緩之際，吸引到更多付費用戶，特別是Z世代族群。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。