全球債市Q3慘賠 債券殖利率漲勢不知何時方休？

在財政疑慮和對高利率長時間居高不下的疑慮下，全球公債在第3季暴跌，有些投資人悲觀認為，債市還會進一步下跌。

走勢與債券價格相反的美國公債殖利率9月止一季創下一年來最大單季漲幅，令原本指望能從去年鉅額損失扳回一城的債券基金經理人大失所望。

公債殖利率今年初曾浮現觸頂跡象，但最近幾周由於各大央行重新展現鷹派之場，殖利率再次揚升。

以美國為例，指標10年期公債殖利率目前徘廻於位於4.57%，接近16年高峰。不乏投資人預料殖利率可能漲到5%，達到2007年以來最高。根據美銀數據，公債正步入第三年下跌之勢，這將是美國歷史上絕無僅有的現象。

債券收益率飆升還損及股市，歐美股市今年首次季線收低，在美國公債收益率的領漲下，美元反彈，全球匯市也被震撼。

PGIM Fixed Income聯席投資總監Greg Peters說有說：「利率將長時間維持較高水準，市場終於消化這個傾向。」

貨幣政策的預期心理始終是左右市場的一大關鍵：Fed上個月預測利率在2024年大部分時間仍將維持在目前水準，如此鷹派立場令投資人大為震驚。

投資人不得不隨即調整，市場如今押注Fed政策利率（目前為5.25%-5.50%）到2024年底將降至4.6%，遠高於8月底預測的4.3%。

同樣地，由於決策者堅持將高利率維持更長時間的說法，投資人也延後對歐洲央行降息的預期。從利率期貨市場定價來看，歐洲央行的基準存款利率到2024年底將從8月底的3.25%左右升到約3.4%。

財政狀況疑慮

法國興業銀行(Societe Generale)外匯策略全球主管Kit Juckes指出，央行的鷹派取向讓長債黯然失色，在殖利率曲線倒掛的情況下，殖利率仍然低於短債。

他說：「看起需要一個痛苦的價格發現的過程，才能為所有美債找到足夠的買家。」

今夏以來，由於美國預算赤字飆升，信評機構惠譽8月下修美國信用評級，讓投資人深感不安。同時，Fed正推動「量化緊縮」（QT），這是Fed2020年為支撐市場而大規模購債的反向操作。

因此，安聯環球投資資深投資組合經理Mike Riddell說，「殖利率會上升，直到投資人相信長天期債券對這種供給量增加做出補償」。

美國10年期公債殖利率第3季上漲76個基點，創一年來最大單季漲幅。

財政疑慮不僅限於美國。在義大利，10年期公債殖利率也創下一年來最大季度漲幅，上漲70個基點至4.80%。在義大利政府上修預算赤字目標並下調經濟成長預期後，殖利率周四升至2012年以來最高。

德國10年期公債殖利率是歐債指標，上季上漲45個基點，達到2.84%。

殖利率要漲到何時方休？

對於債券殖利率會漲多高，投資者人不斷修正。美銀策略師說，通膨「僵固」能將美國10年期殖利率推高至5%，荷蘭國際集團（ING）認為德國10年期殖利率可能漲到3%。

天利投資資深利率分析師Ed Al-Hussainy認為，殖利率快速上升「超出了基本面應有的水準，使我們現在處於高度投機的領域」，他認為殖利率達到5%的「可能性很大」。

不過，也有投資人看到了機會。

駿利亨德森投資美國固定收益主管 Greg Wilensky說：「我們已經接近緊縮周期的尾聲，有很長一段時間，我們認為市場對降息的預期過於超前了。但在過去的三四個月裡，我們情況已經發生逆轉。」

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder周四在CNBC會議上表示，他青睞中短期債券，還一直購買商業票據。

Allspring Investments基金經理人Noah Wise認為，殖利率會在12月走低，屆時投資人對Fed貨幣政策軌跡會有更清晰的看法。他說：「當投資人看到Fed有可能保持觀望時，這個市場就不會那麼恐怖了，」