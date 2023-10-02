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日本拉麵不敵物價上漲現倒閉潮 「千圓之壁」走向價格兩極化

聯合新聞網／ 綜合報導
被認為是平價美食的日本拉麵，近來價格有走向兩極化的趨勢。圖片來源／ingimage
被認為是平價美食的日本拉麵，近來價格有走向兩極化的趨勢。圖片來源／ingimage

拉麵是世界知名的日本國民美食，在日本的大街小巷，都不難找到各式各樣拉麵店的蹤跡。然而，近年來因為原物料大漲，使得許多日本拉麵店，也面臨到經營上的困難，許多店家因此關門大吉，而剩餘的拉麵店中，則碰到兩極化發展的抉擇。

日本媒體「FLASH Smart」報導，根據「東京商工リサーチ」的調查，在2023年1到8月之間，負債1000萬日幣（約相當於新台幣207萬元）而倒閉的拉麵店數量來到28間，是去年同期的3.5倍。這是因為疫情期間，顧客改變飲食習慣，加上食材、水電瓦斯、人事費等等的上漲，使得個人自營的拉麵店往往難以支撐，只能選擇倒閉。

報導分析，在許多日本人的觀念裡，拉麵屬於平價美食。如果為了弭平開銷，把一碗麵的單價提高到1000日圓（約相當於新台幣207元）以上，就會大幅影響到消費意願，反而造成更嚴重的虧損。因此在業界，常有著「千圓之壁」的說法。

因此，很多能夠存活的店家，都是靠著本身就是店面屋主，不需要額外支付房租，所以能繼續維持數百日圓一碗，薄利多銷的經營策略。湯頭也選用不需要長時間熬煮的類型，亦或是除了拉麵之外，還販賣一些酒水飲料等等，增加收入來源。

而一般想要新創的店家，如果沒有什麼「名店出身」、「得獎經歷」等頭銜加持，就很難打出特色，在開店時衝出一定口碑。另外，還有乾脆一碗超過兩、三千日圓（約相當於新台幣415至622元），走高級路線的拉麵店。這種店常常有許多外國觀光客造訪，生意看似不錯的另一面，則有翻桌率低的隱憂。不過目前看來，日本的拉麵店價位，正顯現朝兩極化邁進的趨勢。

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拉麵 日本 美食

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