迎節電商機！日本開放智慧電表數據 供企業開發新服務

日本1日起取消限制企業使用電力數據，為企業使用這些電力數據資料來推出各項服務鋪平道。

日經亞洲報導，包括營建業者大和房屋工業和東芝在內約20家企業集團準備推出相關服務。日本希望開放電力數據的使用能有助於解決去碳化和人口老化等各項問題。

電力使用數據是從智慧電表中蒐集。目前，全日本有8,000萬台智慧電表運作，超過美國與歐洲國家。迄今，日本只有電力公司可使用這些數據，但隨著法規修訂，其他公司也獲允付費使用這些數據。

一些業者考慮提供有助於減少溫室氣體排放的服務。大和房屋資產管理公司計劃基於該集團擁有240處房產地的居民的用電量來計算二氧化碳排放量，提供有利於環保的服務，像是協助居民根據用電數據來節省能源，藉此提振該集團的房地產業務獲利。其他服務則像是在快遞送貨到府前，利用電力數據檢視家中是否有人可收貨。

東芝能源系統與解決方案公司尋求協助企業調整用電量。由於再生能源受到天氣影響，如果企業在受到要求時減少用電，電力公司會提供折扣。東芝的這個部門計劃分析客戶工廠的用電量，設想能節約用電的方法或判斷把生產改時段移往更佳的用電時段。

日本的目標是到2030年度讓溫室氣體排放量比2013年度減少46%，到2050年達到淨零碳排。為了達到此一目標而實施的再生能源計畫，預料將促成企業善加使用電力數據。

東京新創公司Girasol Energy將遠距監控壞掉的太陽能板，方式是基於陽光和其他數據來比較太陽能板的預期生產和實際生產量，這對欠缺人力的大型太陽能光電場來說尤其有用。

其他一些服務則要協助改善生活品質。例如三菱商事與中部電力公司正合作開發一項服務，即時偵測年長家人日常生活中的異常情況。業者希望在三年內能靠這項服務產生10億日圓（670萬美元）營收。日本政府估計，2020年有671萬年長者獨居，預估到2030年將達800萬人。

在美國，運作中的智慧電表超過6,000萬個，協助用戶管理用電、節電的服務受到歡迎。美國有超過150家公司提供這類服務。