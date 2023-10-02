藝術市場降溫 拍賣價跳水

市場一度對若干年輕藝術家的作品趨之若鶩，價格在極短時間內飆至數十萬美元。但近來藝術市場買氣放緩，拍賣價格跳水，讓這些新秀備受打擊。

阿布迪亞（Aboudia）是美國暨象牙海岸的藝術家，他的塗鴉風畫作一度在初級市場賣到8萬到15萬美元，作品拍賣價的前十高均締造於2022年。

然而今年市況驟變，他的畫作「Le Docteur」8月拍賣時，蘇富比估價為4萬到6萬英鎊，最後僅以57,150英鎊成交，遠低於以往的初級市場價格。他2011年的未命名作品，前年在蘇富比以50,400英鎊拍出。該作品今年7月重回市場，轉往富藝斯（Phillips）標售時，落槌價只有24,130英鎊，價格暴跌52%。

同場拍賣會上，阿布迪亞的另一作品以40,640英鎊售出。該作品去年在香港佳士得的得標價為1,134,000港幣（144,502美元），等於重挫63%。

藝術顧問金恩說：「人們買下這些作品，是以為價格會漲…一旦發覺價格不再攀升，很多人退出市場，並拋售藝術品，導致價格跌幅超過應有水準。」花旗私人銀行的歐海爾也說，年輕藝術家的風潮來來去去，當紅時市場追捧，退燒時買氣冷清，這跟作品本身沒有關係。

數據也顯示市況趨緩，拍賣龍頭佳士得表示，上半年標售的藝品總值為32億美元，較2022年減少23%。

高昂天價讓最富有的收藏家也臉色發白，藝術市場全面緊縮。潛在賣家發現購買作品的錢，很可能收不回來，決定留下藝品，靜候市況好轉。非營利藝術機構Power Station藝術主管提特斯說：「許多收藏家在重新評估收藏品的走向，我想有些收藏家，在場邊等候真正的良機。」

收藏家轉向享譽數十載的知名藝術家，藝術顧問麥肯錫指出，人們覺得不安全時，會回頭收藏安全可靠的作品，但實際上，他們只是在等待下一個趨勢出現。